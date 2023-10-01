Ankara Kızılay çevresinde bir patlama sesi duyuldu

SESLİ HABER ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir 1 dk 07:00

SESLİ HABER Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda 1 dk 07:15

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SESLİ HABER Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir 1 dk 08:00

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SESLİ HABER İngiliz emekli general: Zelenskiy BM Genel Kurulu’nda hayal kırıklığı yaşadı 1 dk 08:29

SESLİ HABER ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz 1 dk 08:45

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SESLİ HABER ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti 1 dk 09:31

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SESLİ HABER UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak 1 dk 16:32

SESLİ HABER Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor 2 dk 16:45

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SESLİ HABER ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi 3 dk 17:16

SESLİ HABER Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir 1 dk 17:31

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SESLİ HABER Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü 4 dk 18:17

SESLİ HABER Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama 2 dk 18:32

SESLİ HABER Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü 2 dk 18:44

SESLİ HABER Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon” 2 dk 19:33

SESLİ HABER Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz 1 dk 19:56

SESLİ HABER Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz 1 dk 20:00

SESLİ HABER İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti 1 dk 20:31

SESLİ HABER ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz 1 dk 20:44

SESLİ HABER Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi 1 dk 21:17

SESLİ HABER Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı 2 dk 21:26

SESLİ HABER Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi 1 dk 21:50

SESLİ HABER Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü 1 dk 22:00

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SESLİ HABER Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı 1 dk 22:27

SESLİ HABER Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez” 2 dk 22:44

SESLİ HABER NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması 1 dk 23:00

SESLİ HABER ABD ve NATO müttefikleri, Kırım yakınlarındaki keşif uçuşlarını üç katına çıkardı 1 dk 09:09

SESLİ HABER Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda 1 dk 09:23

SESLİ HABER Alman uzman: Zelenskiy ABD’den en fazla 6 ay daha yardım alabilir 1 dk 09:36

SESLİ HABER Macaristan: “Ukrayna'ya AB bütçesinden tek kuruş bile verilemez” 2 dk 09:46

SESLİ HABER NATO üyesi Finlandiya'dan 'nükleer silah' açıklaması 1 dk 09:56

SESLİ HABER ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu Zelenskiy’e darbe yapabilir 1 dk 10:00

SESLİ HABER Rusya Savunma Bakanlığı’nın arşivinden: Nazi işgalinde Smolensk nüfusu beşte dört oranında azaldı 3 dk 10:12

SESLİ HABER Borrell, BM Genel Kurulundan sonra yakındı: Dünya kurallara göre oynamak istemiyor 3 dk 10:21

SESLİ HABER Batı basını: Biden, Zelenskiy'ye ATACMS füzeleri sözü verdi 1 dk 10:33

SESLİ HABER Kanada’da eski Nazi askeri Hunk’un vakfı kapatıldı 1 dk 10:40

SESLİ HABER Putin'den talimat: “Harekatta görev yapan herkes eşit sosyal güvencelere sahip olmalı” 1 dk 10:49

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 11:00

SESLİ HABER ABD’li gazeteci: Zelenskiy’in ‘çocukça’ davranışları onu Batı'nın yardımından mahrum bırakabilir 1 dk 11:17

SESLİ HABER Batı basını: Ukrayna ve Batılı müttefikleri tamamen yıpratıcı bir savaşa hazır değil 1 dk 11:32

SESLİ HABER Eski CIA analisti: Washington Kiev'e olan ilgisini kaybetti 1 dk 11:46

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 12:00

SESLİ HABER Duma Başkanı Volodin: Washington ve Brüksel Rusya'ya karşı yıpratma savaşını kaybetti 2 dk 12:12

SESLİ HABER Rus senatör Puşkov: ABD Putin ile röportajdan korkuyor 2 dk 12:22

SESLİ HABER Eski Pentagon Danışmanı Macgregor: Rusya, Ukrayna’ya verilen Abrams’ları havadan vuracak 2 dk 12:31

SESLİ HABER NATO'ya yakın STK'dan Sırbistan'ı bombalama çağrısı 1 dk 12:40

SESLİ HABER Zelenskiy, Duda’yı şaşırttı: Anlamaya çalışıyorum 1 dk 12:52

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 13:00

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 115 dk 13:05

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 15:00

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GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm 49 dk 16:05

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 17:00

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm 48 dk 17:01

HABERLER Saat başı başlıkları 1 dk 18:00

SESLİ HABER ABD'li sunucu: Washington yönetimi, Putin'le röportaj yapmayı yasakladı 1 dk 18:14

SESLİ HABER Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan BMGK’da reform talebi 2 dk 18:25

SESLİ HABER ABD'li Eski istihbarat subayi Ukrayna Silahli Kuvvetleri savas yetenegini kaybetti 1 dk 18:35

SESLİ HABER Lavrov: Batılı meslektaşlarımı dinlerken artık hiçbir şeye şaşırmıyorum 2 dk 18:47

SESLİ HABER ABD’li emekli albay: Rusya'ya karşı çok tehlikeli bir oyun oynuyoruz 1 dk 19:00

SESLİ HABER Batı basını: ABD ve Ukrayna ‘karşı saldırının’ başarısızlığı nedeniyle strateji değiştirmek zorunda 1 dk 19:12

SESLİ HABER Patruşev: Ukrayna krizinin çözümü şu an görünmüyor 2 dk 19:21

SESLİ HABER UEFA: Ukrayna’daki çatışma bitene kadar Rus takımlara uygulanan yasak kaldırılmayacak 1 dk 19:32

SESLİ HABER Ukrayna ordusu, Donetsk'i yasaklı misket bombalarıyla vurmaya devam ediyor 2 dk 19:41

SESLİ HABER ABD'li Gazeteci Hersh: ABD, Kuzey Akım hatlarının patlatılmasındaki rolüne dair izleri sildi 3 dk 19:51

SESLİ HABER Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir 1 dk 20:00

SESLİ HABER Kremlin: Özel askeri harekattaki güç dengesini değiştirebilecek bir silah yok 2 dk 20:11

SESLİ HABER Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü 4 dk 20:20

SESLİ HABER Öldüğü iddia edilen Rusya Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov'dan açıklama 2 dk 20:33

SESLİ HABER Beyaz Saray'dan itiraf: Askeri yardımı kesmemiz, Ukrayna'nın muharebe kabiliyetlerine zarar verecek 2 dk 20:42

SESLİ HABER Eski ABD subayı: “Ukrayna ABD için sadece bir piyon” 2 dk 20:52

SESLİ HABER Rus kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 Dünya'ya döndü 2 dk 21:00

SESLİ HABER Macaristan: Rusya’yla yeni enerji kontratlar imzalamayı planlamıyoruz 1 dk 21:11

SESLİ HABER Rus uzman: Global Hawk İHA’larının imha edilmesi Ukrayna’nın Kırım’a saldırma riskini azaltacak 4 dk 21:23

SESLİ HABER İsviçre makamları, Ukrayna'ya silah ihraç edilmesi ile ilgili girişimi reddetti 1 dk 21:38

SESLİ HABER Rusya, 23 İngiliz vatandaşını yaptırım listesine ekledi: 'Kiev'deki Neo-Nazi rejimine destek sürüyor' 2 dk 21:47

SESLİ HABER Mısır lideri Sisi: Ukrayna’da siyasi çözüme destek veriyoruz 1 dk 22:00

SESLİ HABER NATO'nun genişlemesinden Putin'i sorumlu tutan Clinton'a Kremlin'den yanıt 1 dk 22:13

SESLİ HABER ABD: Şirketlerimize Rusya’da faaliyetlerini durdurmaya zorlamıyoruz 1 dk 22:26

SESLİ HABER ABD'li subay: ABD'nin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik stratejisi yok 2 dk 22:38

SESLİ HABER Batı basını: Ukrayna Batı'dan İran’ı, Suriye’yi ve Rusya'yı vurabilecek füze istedi 2 dk 22:51

SESLİ HABER “Fransız basını: AB, Ukrayna ihtilafını sona erdirmek istemesi nedeniyle Trump'tan korkuyor” 2 dk 23:00

SESLİ HABER Batı medyası: Ukrayna’nın karşı taarruzunda Batı’nın beklentileri gerçekleşmedi 1 dk 23:11

SESLİ HABER Bilim insanları, insanlığın tümüyle yok olacağı tarihi açıkladı 2 dk 23:21

SESLİ HABER Kanada Başbakanı Trudeau, Ukraynalı Nazi skandalıyla ilgili özür diledi 1 dk 23:31

SESLİ HABER Rus ekonomisi Ağustos’ta yüzde 5.2 büyüdü 1 dk 23:41