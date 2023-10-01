https://sputniknews.com.tr/20231001/ankarada-bombali-saldiri-girisimi-ankara-cumhuriyet-bassavciligi-sorusturma-baslatti-1075917983.html

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Soruşturma başlatıldı, yayın yasağı kararı verildi

Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Soruşturma başlatıldı, yayın yasağı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle soruşturma başlattı, konuyla ilgili erişim engeli, yayın yasağı... 01.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-01T10:52+0300

2023-10-01T10:52+0300

2023-10-01T11:16+0300

ankara

bomba ihbarı

bomba

yayın yasağı

türkiye

soruşturma

ebubekir şahin

rtük

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, olayla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı kararı verildiğini açıkladı.Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ekim 2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir" bilgisi verildi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de yayın yasağı kararıyla ilgili "Ankara'daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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