https://sputniknews.com.tr/20231031/2024-2028-donemini-kapsayan-12-kalkinma-plani-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1076937197.html
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
31.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-31T22:38+0300
2023-10-31T22:38+0300
2023-10-31T22:42+0300
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12. kalkınma planı nedir, 2024 2028 kalkınma planı, 12. kalkınma planı tbmm genel kurulunda kabul edildi, son dakika tbmm
12. kalkınma planı nedir, 2024 2028 kalkınma planı, 12. kalkınma planı tbmm genel kurulunda kabul edildi, son dakika tbmm
2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:38 31.10.2023 (güncellendi: 22:42 31.10.2023)
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