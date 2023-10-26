https://sputniknews.com.tr/20231026/yilmaz-butcemizde-yatirimlara-ayirdigimiz-kaynagi-1-trilyon-5929-milyar-liraya-yukseltiyoruz-1076770912.html

Yılmaz: Bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz

Yılmaz: Bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T22:14+0300

2023-10-26T22:14+0300

2023-10-26T22:14+0300

ekonomi

bütçe

cevdet yılmaz

yatırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074959962_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf4f6f3392f92e6f1d227b42428f3a19.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, cumhuriyetin herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “Cumhuriyetin ekonomiye ne kadar değer verdiğinin altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikleri zaman tam bağımsız hale gelebiliyorlar. Kalkınma sürecinde ekonomide ettiğimiz başarılar hukuki bağımsızlığı reel gerçek bağımsızlıkla uyuşması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu: Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret ederek, "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230916/cevdet-yilmaz-hic-kimseyi-enflasyona-ezdirmedik-ezdirmeyecegiz-de-1075514173.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bütçe, cevdet yılmaz, yatırım