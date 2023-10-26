https://sputniknews.com.tr/20231026/yilmaz-butcemizde-yatirimlara-ayirdigimiz-kaynagi-1-trilyon-5929-milyar-liraya-yukseltiyoruz-1076770912.html
Yılmaz: Bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz
Yılmaz: Bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T22:14+0300
2023-10-26T22:14+0300
2023-10-26T22:14+0300
ekonomi
bütçe
cevdet yılmaz
yatırım
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yılmaz, cumhuriyetin herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “Cumhuriyetin ekonomiye ne kadar değer verdiğinin altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikleri zaman tam bağımsız hale gelebiliyorlar. Kalkınma sürecinde ekonomide ettiğimiz başarılar hukuki bağımsızlığı reel gerçek bağımsızlıkla uyuşması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu: Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret ederek, "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230916/cevdet-yilmaz-hic-kimseyi-enflasyona-ezdirmedik-ezdirmeyecegiz-de-1075514173.html
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bütçe, cevdet yılmaz, yatırım
bütçe, cevdet yılmaz, yatırım
Yılmaz: Bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Yılmaz, cumhuriyetin herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “Cumhuriyetin ekonomiye ne kadar değer verdiğinin altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikleri zaman tam bağımsız hale gelebiliyorlar. Kalkınma sürecinde ekonomide ettiğimiz başarılar hukuki bağımsızlığı reel gerçek bağımsızlıkla uyuşması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şöyle konuştu:
“Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus 74 bin 814’ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 248, ikamet izni sahibi yabancılar 1 milyon 136 bin 114, uluslararası koruma statüsünde kapsamında 3 milyon 256 bin 573, toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır.”
Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret ederek, "2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir” dedi.