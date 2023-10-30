Yarın TBMM'de 100 milletvekili söz alacak

Başta Cumhuriyetimizin banisi ve Cumhuriyetimizi kabul ve ilan eden Gazi Meclisimizin Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi yüz yıl önce kabul ve ilan eden Gazi Meclisimizin şerefli her bir üyesini hayır, dua, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum; her birinin ruhu şad, mekanı cennet olsun.