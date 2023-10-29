https://sputniknews.com.tr/20231029/istanbul-bogazinda-100-geminin-gecis-toreni-basladi-1076846773.html

İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

İstanbul'da 100. yıla özel etkinlik: Türk Yıldızları semalarda, gemiler Boğaz'da

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T16:51+0300

2023-10-29T16:51+0300

2023-10-29T17:35+0300

türkiye

gemi

istanbul boğazı

milli savunma bakanlığı (msb)

cumhuriyet

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda 100 geminin geçiş töreni düzenlendi. Boğaz semalarında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösteri yaptı.İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri: havada '100' yazıldıTürk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.Bakanlık gösteriye ilişkin sosyal medyadan videolu bir paylaşım yaparak "Hava Kuvvetlerimizin korkusuz gösteri ekibi Türk Yıldızları, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşuna başladı. Uçaklarımız İstanbul semalarına Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı için “100” yazdı" ifadelerine yer verdi.Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıldönümü kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş törenine başladı.TC Anadolu gemisinin de içinde olduğu fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, karakol gemileri, amfibi gemiler, hücumbotları, denizaltılar ve yardımcı sınıf gemiler olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yaptı.Erdoğan: Şanla, şerefle, sevinçle…Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden törenden Türkiye Yüzyılı etiketiyle törenden fotoğrafları "Şanla, şerefle, sevinçle…" ifadeleriyle paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-100-yil-cumhuriyet-kadinlari-kosusu--1076830654.html

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gemi, istanbul boğazı, milli savunma bakanlığı (msb), cumhuriyet