https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-100-yil-cumhuriyet-kadinlari-kosusu--1076830654.html
Cumhuriyetin 100. yılında '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'
Cumhuriyetin 100. yılında '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu İstanbul'da düzenlendi. Koşuda dereceye girenlere toplam 225 bin lira para... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T16:30+0300
2023-10-29T16:30+0300
2023-10-29T16:30+0300
cumhuriyet
türkiye
koşu
kadın
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'Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü' temasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılan koşu, Avrupa yakasından başladı.Koşuya katılanlar, Anadolu yakasına geçtikten sonra dönerek 5 kilometrelik parkuru başladıkları yerde bitirdi. Yarışın startını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem verdi.Koşuda genel klasmanda Kenyalı atlet Ivyne Jeruto ilk sırada yer alırken, Esmanur Yılmaz ikinci, Nazire Güleç ise üçüncü oldu. Organizasyonda dereceye girenlere toplam 225 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca yarışta koşan tüm kadın katılımcılara 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu için hazırlanan özel hatıra madalyası verildi.Koşu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, Toplum Gönüllüleri (TOG), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Atletizm Vakfı ve Yanındayız Derneğine bağış yapılacağı belirtildi.
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cumhuriyet, koşu, kadın
Cumhuriyetin 100. yılında '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu'
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Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu İstanbul'da düzenlendi. Koşuda dereceye girenlere toplam 225 bin lira para ödülü ve özel hatıra madalyası verildi.
'Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü' temasıyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapılan koşu, Avrupa yakasından başladı.
Koşuya katılanlar, Anadolu yakasına geçtikten sonra dönerek 5 kilometrelik parkuru başladıkları yerde bitirdi. Yarışın startını A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem verdi.
Koşuda genel klasmanda Kenyalı atlet Ivyne Jeruto ilk sırada yer alırken, Esmanur Yılmaz ikinci, Nazire Güleç ise üçüncü oldu. Organizasyonda dereceye girenlere toplam 225 bin lira para ödülü verildi. Ayrıca yarışta koşan tüm kadın katılımcılara 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu için hazırlanan özel hatıra madalyası verildi.
Koşu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, Toplum Gönüllüleri (TOG), Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Türk Eğitim Derneği (TED), Türkiye Atletizm Vakfı ve Yanındayız Derneğine bağış yapılacağı belirtildi.