https://sputniknews.com.tr/20231030/ukrayna-ordusu-saldirilarina-devam-ediyor-rusya-kirima-atilan-8-storm-shadow-fuzesini-dusurdu-1076887298.html
Ukrayna ordusu saldırılarına devam ediyor: Rusya, Kırım’a atılan 8 Storm Shadow füzesini düşürdü
Ukrayna ordusu saldırılarına devam ediyor: Rusya, Kırım’a atılan 8 Storm Shadow füzesini düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım’a 8 Storm Shadow füzesi ateşlediğini, füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T15:49+0300
2023-10-30T15:49+0300
2023-10-30T15:50+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Kırım Yarımadası’ndaki tesislere 8 Storm Shadow seyir füzesiyle saldırı girişimi önlendi. Saldırının nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından püskürtülmesi sonucu füzelerin tamamı düşürüldü” ifadelerine yer verildi.‘Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 2 insansız bot tespit edildi ve vuruldu’Bakanlık daha önce Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 2 insansız botunun tespit edildiğini ve o bölgeye ateş açılarak botların vurulduğunu açıklamıştı.Açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 4.00 sularında teknik gözetleme araçları tarafından Karadeniz'de Ukrayna Donanması'na ait 2 insansız bot tespit edildi. İnsansız botların tespit edildiği bölgeye hasar ateşi açıldı” denildi.Açıklamada ayrıca Sivastopol Körfezi'nin dışarıya açılan kısmında bir dizi mayın ve sabotaj karşıtı önlemin alındığı ifade edildi.Sivastopol üzerinde 2 hedef düşürüldü, parçalar bir okulun yakınına düştüSivastopol Valisi Mihail Razvojayev, kentin üzerinde ön bilgiye göre 2 hava hedefinin tespit edilerek düşürüldüğünü, parçaların bir kısmının bir okulun yakınına düştüğünü duyurdu.Sivastopol’de Moskova saati ile 12.22’de hava saldırısı alarmı verilirken, ardından yetkililer hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “İlk verilere göre ordu, Sivastopol üzerinde iki hava hedefini düşürdü. Tüm servisler durumu izlemeye devam ediyor. İzleme merkezinden alınan bilgiye göre parçalar Kuzey Yakası’ndaki 27 no.lu okulun arazisine, Paseçnaya Caddesi’ne ve İnkerman'a düştü” açıklamasını yaptı.Vali, herkesi sakin olmaya ve sığınaklardan çıkmamaya çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231013/rusya-karadeniz-filosundan-sivastopol-korfezinde-insansiz-hucumbot-ve-mayin-tatbikati-1076311269.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, rusya savunma bakanlığı, sivastopol
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, rusya savunma bakanlığı, sivastopol
Ukrayna ordusu saldırılarına devam ediyor: Rusya, Kırım’a atılan 8 Storm Shadow füzesini düşürdü
15:49 30.10.2023 (güncellendi: 15:50 30.10.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kırım’a 8 Storm Shadow füzesi ateşlediğini, füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 13.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Kırım Yarımadası’ndaki tesislere 8 Storm Shadow seyir füzesiyle saldırı girişimi önlendi. Saldırının nöbetteki hava savunma sistemleri tarafından püskürtülmesi sonucu füzelerin tamamı düşürüld
ü” ifadelerine yer verildi.
‘Karadeniz'de Ukrayna ordusuna ait 2 insansız bot tespit edildi ve vuruldu’
Bakanlık daha önce Karadeniz'de Ukrayna'ya ait 2 insansız botunun tespit edildiğini ve o bölgeye ateş açılarak botların vurulduğunu açıklamıştı.
Açıklamada, “30 Ekim tarihinde Moskova saatiyle 4.00 sularında teknik gözetleme araçları tarafından Karadeniz'de Ukrayna Donanması'na ait 2 insansız bot tespit edildi. İnsansız botların tespit edildiği bölgeye hasar ateşi açıldı” denildi.
Açıklamada ayrıca Sivastopol Körfezi'nin dışarıya açılan kısmında bir dizi mayın ve sabotaj karşıtı önlemin alındığı ifade edildi.
Sivastopol üzerinde 2 hedef düşürüldü, parçalar bir okulun yakınına düştü
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, kentin üzerinde ön bilgiye göre 2 hava hedefinin tespit edilerek düşürüldüğünü, parçaların bir kısmının bir okulun yakınına düştüğünü duyurdu.
Sivastopol’de Moskova saati ile 12.22’de hava saldırısı alarmı verilirken, ardından yetkililer hava savunma sistemlerinin çalıştığını duyurdu.
Razvojayev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “İlk verilere göre ordu, Sivastopol üzerinde iki hava hedefini düşürdü. Tüm servisler durumu izlemeye devam ediyor. İzleme merkezinden alınan bilgiye göre parçalar Kuzey Yakası’ndaki 27 no.lu okulun arazisine, Paseçnaya Caddesi’ne ve İnkerman'a düştü” açıklamasını yaptı.
Vali, herkesi sakin olmaya ve sığınaklardan çıkmamaya çağırdı.