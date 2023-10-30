https://sputniknews.com.tr/20231030/serdar-ortacin-sosyal-medyada-yaptigi-canli-yayina-katilan-mehmet-ali-erbil-agladi-1076890419.html
Serdar Ortaç'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil ağladı
Serdar Ortaç'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil ağladı
Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T16:48+0300
2023-10-30T16:48+0300
2023-10-30T16:48+0300
yaşam
mehmet ali erbil
serdar ortaç
ağlamak
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Şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil Instagram canlı yayınında bir süre ağladı.Ortaç, Erbil'i "Ağabey, yapma aklına ne geldi?" diyerek teselli etmeye çalıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/zehra-gunes-kim-milyoner-olmak-ister-programina-katildi-fenerbahce-sorusunu-kahramanina-sordu-1076882288.html
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mehmet ali erbil , serdar ortaç, ağlamak
mehmet ali erbil , serdar ortaç, ağlamak
Serdar Ortaç'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil ağladı
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Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil Instagram canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı.
Şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı.
Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil Instagram canlı yayınında bir süre ağladı.
Ortaç, Erbil'i "Ağabey, yapma aklına ne geldi?" diyerek teselli etmeye çalıştı.