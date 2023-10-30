https://sputniknews.com.tr/20231030/serdar-ortacin-sosyal-medyada-yaptigi-canli-yayina-katilan-mehmet-ali-erbil-agladi-1076890419.html

Serdar Ortaç'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil ağladı

Serdar Ortaç'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil ağladı

Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T16:48+0300

2023-10-30T16:48+0300

2023-10-30T16:48+0300

yaşam

mehmet ali erbil

serdar ortaç

ağlamak

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Şovmen Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile sosyal medya canlı yayınında sohbet ederken gözyaşlarını tutamadı. Serdar Ortaç'ın 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda Mehmet Ali Erbil Instagram canlı yayınında bir süre ağladı.Ortaç, Erbil'i "Ağabey, yapma aklına ne geldi?" diyerek teselli etmeye çalıştı.

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mehmet ali erbil , serdar ortaç, ağlamak