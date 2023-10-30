https://sputniknews.com.tr/20231030/nebenzya-abdnin-suriyeye-saldirilari-egemenligin-kaba-ihlali-1076894049.html
Nebenzya: ABD’nin saldırıları Suriye'nin egemenliğinin kaba ihlali
Nebenzya: ABD’nin saldırıları Suriye'nin egemenliğinin kaba ihlali
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Suriye’deki hedeflere hava saldırısı düzenleyerek bu ülkenin egemenliğinin yanı sıra... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T18:27+0300
2023-10-30T18:27+0300
2023-10-30T18:28+0300
dünya
vasiliy nebenzya
israil-filistin
suriye
abd
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, yaptığı açıklamada “26 Ekim’de, ABD güçleri, Başkan Joe Biden’in emriyle Ebu Kemal şehri yakınındaki iki tesise hava saldırısı düzenledi. Washington, saldırının ABD tarzı sözde kendini savunma hakkının hayata geçirilmesi kapsamında, ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştirildiğini açıkladı” ifadesini kullandı.“Washington’un bu tür gayri meşru eylemleri, Suriye’nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun kaba ihlalinden başka bir şey değil” diyen Nebenzya, İsrail-Filistin gerginliğinin tırmanması bağlamında, bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve “tüm bölge ölçeğinde silahlı gerilimi” kışkırtabileceğini diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html
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vasiliy nebenzya, israil-filistin, suriye, abd
vasiliy nebenzya, israil-filistin, suriye, abd
Nebenzya: ABD’nin saldırıları Suriye'nin egemenliğinin kaba ihlali
18:27 30.10.2023 (güncellendi: 18:28 30.10.2023) Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Suriye’deki hedeflere hava saldırısı düzenleyerek bu ülkenin egemenliğinin yanı sıra, uluslararası hukuk kurallarını da kaba biçimde ihlal ettiğini belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, yaptığı açıklamada “26 Ekim’de, ABD güçleri, Başkan Joe Biden’in emriyle Ebu Kemal şehri yakınındaki iki tesise hava saldırısı düzenledi. Washington, saldırının ABD tarzı sözde kendini savunma hakkının hayata geçirilmesi kapsamında, ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştirildiğini açıkladı” ifadesini kullandı.
“Washington’un bu tür gayri meşru eylemleri, Suriye’nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun kaba ihlalinden başka bir şey değil” diyen Nebenzya, İsrail-Filistin gerginliğinin tırmanması bağlamında, bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve “tüm bölge ölçeğinde silahlı gerilimi” kışkırtabileceğini diye ekledi.