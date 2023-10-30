https://sputniknews.com.tr/20231030/nebenzya-abdnin-suriyeye-saldirilari-egemenligin-kaba-ihlali-1076894049.html

Nebenzya: ABD’nin saldırıları Suriye'nin egemenliğinin kaba ihlali

Nebenzya: ABD’nin saldırıları Suriye'nin egemenliğinin kaba ihlali

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, ABD’nin Suriye’deki hedeflere hava saldırısı düzenleyerek bu ülkenin egemenliğinin yanı sıra... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T18:27+0300

2023-10-30T18:27+0300

2023-10-30T18:28+0300

dünya

vasiliy nebenzya

israil-filistin

suriye

abd

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, yaptığı açıklamada “26 Ekim’de, ABD güçleri, Başkan Joe Biden’in emriyle Ebu Kemal şehri yakınındaki iki tesise hava saldırısı düzenledi. Washington, saldırının ABD tarzı sözde kendini savunma hakkının hayata geçirilmesi kapsamında, ABD topraklarından binlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştirildiğini açıkladı” ifadesini kullandı.“Washington’un bu tür gayri meşru eylemleri, Suriye’nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun kaba ihlalinden başka bir şey değil” diyen Nebenzya, İsrail-Filistin gerginliğinin tırmanması bağlamında, bu tür eylemlerin son derece tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ve “tüm bölge ölçeğinde silahlı gerilimi” kışkırtabileceğini diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html

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