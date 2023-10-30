https://sputniknews.com.tr/20231030/meksikada-otis-kasirgasi-48-kisi-hayatini-kaybetti--1076875917.html

Meksika'da Otis Kasırgası: 48 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayıp

Meksika'da Otis Kasırgası: 48 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi kayıp

Meksika'nın güneyindeki sahil kenti Acapulco'da karaya vuran Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T10:49+0300

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dünya

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yaşam

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sivil kayıp

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Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodriguez, 5. kategoriye yükselen ve 'yıkıcı olabileceği' uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado açıklamasında, Otis Kasırgası kaynaklı can kayıplarının arttığını bildirdi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, bölgeyi ziyaret edeceğini söyledi.Kasırganın vurduğu Acapulco şehrini yeniden ayağa kaldıracaklarını dile getiren Lopez Obrador, yerel yetkililerle yakın temasta olduklarını kaydetti.26 Ekim'de 5. kategoriye yükseldiği ve 'yıkıcı olabileceği' uyarıları yapılan Otis Kasırgası nedeniyle, Meksika'da 39 kişi yaşamını yitirmişti. Kasırga nedeniyle on binlerce kişinin evi hasar alırken meskenler de elektriksiz kalmıştı.Hükümet, Otis Kasırgası'nın ardından yağma olaylarına müdahale etmek için yaklaşık 17 bin asker ve polis görevlendirmişti.

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