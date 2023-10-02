https://sputniknews.com.tr/20231002/meksika-polisi-halki-tehdit-ettigi-icin-chucky-bebegi-tutukladi-1075944774.html
Meksika Polisi, halkı tehdit ettiği gerekçesiyle 'Chucky bebeği' tutukladı
Meksika Polisi, halkı tehdit ettiği gerekçesiyle 'Chucky bebeği' tutukladı
'Chucky bebeği ve sahibi', Meksika'nın Monclova kentinde 'insanları bıçakla tehdit ettikleri' gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T12:41+0300
2023-10-02T12:41+0300
2023-10-02T12:52+0300
chucky
bebek
meksika
oyuncak bebek
polis
yaşam
tutuklama
tutuklama kararı
saldırı
bıçaklı saldırı
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Meksika'da adı 'Carlos N' olarak açıklanan bir kişi, uyuşturucu etkisindeyken şehir meydanında korku filmi figürü bebek ile insanları korkuttu. Yerel medyadan alınan haberlere göre, Carlos, Chucky'nin eline büyük bir bıçak koyarak insanları tehdit ederek paralarını çaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine suçlu, Chucky bebeği ile birlikte Meksika polisi tarafından tutuklandı. Monclova eski Emniyet Müdürü Juan Raul Alcocer, gazeteye yaptığı açıklamada Carlos'un sokakta korkunç bebek Chucky'i insanların yüzüne doğru tuttuğunu ve insanları korkuttuğunu söyleyerek, "Bu bir suçtur, o yüzden tutukladık" dedi. Karakola getirilen Carlos ve Chucky bebek hakkında işlem yapmak için vesikalık fotoğrafları çekildi. Carlos N ayakta durabilse de, Chucky bebeğin fotoğrafını çekebilmek için polis memurları da yardımcı olmak zorunda kaldı. Bebeğin kelepçelenerek sabıka fotoğrafı için poz verdiği görüntüler sosyal medyada hızla gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Monclova polis memurları işlerini ciddiye almadıkları için kınadı.
https://sputniknews.com.tr/20220725/sokaga-inen-chucky-sosyal-medyada-viral-oldu--1059096724.html
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chucky, bebek, meksika, oyuncak bebek, polis, tutuklama, tutuklama kararı, saldırı, bıçaklı saldırı, gasp
chucky, bebek, meksika, oyuncak bebek, polis, tutuklama, tutuklama kararı, saldırı, bıçaklı saldırı, gasp
Meksika Polisi, halkı tehdit ettiği gerekçesiyle 'Chucky bebeği' tutukladı
12:41 02.10.2023 (güncellendi: 12:52 02.10.2023) Abone ol
'Chucky bebeği ve sahibi', Meksika'nın Monclova kentinde 'insanları bıçakla tehdit ettikleri' gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.
Meksika'da adı 'Carlos N' olarak açıklanan bir kişi, uyuşturucu etkisindeyken şehir meydanında korku filmi figürü bebek ile insanları korkuttu. Yerel medyadan alınan haberlere göre, Carlos, Chucky'nin eline büyük bir bıçak koyarak insanları tehdit ederek paralarını çaldı. Vatandaşların ihbarları üzerine suçlu, Chucky bebeği ile birlikte Meksika polisi tarafından tutuklandı.
Monclova eski Emniyet Müdürü Juan Raul Alcocer, gazeteye yaptığı açıklamada Carlos'un sokakta korkunç bebek Chucky'i insanların yüzüne doğru tuttuğunu ve insanları korkuttuğunu söyleyerek, "Bu bir suçtur, o yüzden tutukladık" dedi.
Karakola getirilen Carlos ve Chucky bebek hakkında işlem yapmak için vesikalık fotoğrafları çekildi. Carlos N ayakta durabilse de, Chucky bebeğin fotoğrafını çekebilmek için polis memurları da yardımcı olmak zorunda kaldı. Bebeğin kelepçelenerek sabıka fotoğrafı için poz verdiği görüntüler sosyal medyada hızla gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Monclova polis memurları işlerini ciddiye almadıkları için kınadı.