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https://sputniknews.com.tr/20231030/mal-varliklarina-el-konuldu-arama-yapildi-dilan-polat-ve-engin-polat-ozur-diledi-1076871512.html
Mal varlıklarına el konuldu, arama yapıldı: Dilan Polat ve Engin Polat özür diledi
Mal varlıklarına el konuldu, arama yapıldı: Dilan Polat ve Engin Polat özür diledi
MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesaplarından açıklama... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T07:05+0300
2023-10-30T07:05+0300
türkiye
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
dilan polat
engin polat
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.'Şımarıklıklarımızdan dolayı özür dileriz'Yaşanan süreçte sosyal medya hesaplarını kapatan Dilan Polat, Instagram hesabını açarak eşi Engin Polat ile birlikte ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abaliya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, "zorlukla beraber kolaylık vardır" ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup, tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur. 'Yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibi'Söz konusu soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili hazırlanmış bir MASAK ön raporu mevcuttur. Ayrıca savcılığın söz konusu olaylarla alakalı delil toplama ve araştırması devam etmektedir. MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Onun için soruşturma makamlarından yargılama sonucunun öngörülerek davranmalarını en üst kimlik olan vatandaş kimliğiyle beklemekteyiz. Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticarimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur. Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz. Ticaret serbestisi Anayasal bir haktır. Kişinin ticaretini yaptığı yöntem suç olmadıkça, istediği ticareti yapması serbesttir. Soruşturmalar ceza usul ve esas kurallarına göre yapılmaktadır. Bizler suçlanırken, hukuki haklarımız da vardır ve lehimize olan durumlar da dikkate alınmalıdır. Yaşanılmakta olan bu süreçte herkes bir beklenti içerisinde, biz de bekleyenlerdeniz.'Her şey ortaya çıkacak'Bununla birlikte bir yandan da gazeteci ve sosyal medya linçi ile karşı karşıyayız, ön yargılı hareket eden birkaç televizyonun saldırısı altındayız.Birkaç basın organı hariç, hiçbir objektif kriter ve izan olmadan akbaba ziyneti ile tarafımıza saldırılmaktadır. Murat Ağırel gibi aleyhimizde de olsa bir hakkaniyet yaklaşımı içerisinde olan istisnalar dışında, zaman ilerledikçe ve gerçekler ortaya çıktıkça hepsinden hukuk önünde hesap soracağız ve onları sürekli ifşa edeceğiz. Yine sosyal medya fenomeni şahsiyetsiz ve menfaatperest birkaç şahıs, sizlerin neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığınızın, hesap kitaplarınızın farkındayız. En yakınımızdaki hainlerle iş birliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz, emeklerimiz asla size yar olmayacaktır, sizler de bunu bilin. Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcıları olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi? Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle, hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler. Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir."
https://sputniknews.com.tr/20231027/dilan-polata-ait-22-milyon-372-bin-tlye-el-konuldu-1076803254.html
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masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), dilan polat, engin polat
masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), dilan polat, engin polat

Mal varlıklarına el konuldu, arama yapıldı: Dilan Polat ve Engin Polat özür diledi

07:05 30.10.2023
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW052516İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© İHA / MEHMET GÜZEL-AW052516
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MASAK tarafından haklarında başlatılan incelemenin ardından mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Açıklamada, "Milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz" ifadeleri yer aldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.
Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Yapılan aramaların ardından bir çok materyale el konulmuştu.

'Şımarıklıklarımızdan dolayı özür dileriz'

Yaşanan süreçte sosyal medya hesaplarını kapatan Dilan Polat, Instagram hesabını açarak eşi Engin Polat ile birlikte ortak bir açıklama yayınladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Zamanın bu vaktinde tüm vatandaşlarımız gibi bizler de hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bizlerde de her kulda olabileceği gibi beşeri hatalar mevcuttur. Ticaretimizi sürdürürken toplum önünde çeşitli insani ve dünyevi nedenlerden kaynaklı bir takım etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız, gösterişlerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı öncelikle Allah huzurunda mahcubiyetimiz, sizler karşısında da düşüncesizliklerimiz ve nezaketsizliklerimiz olmuştur. Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik. Her şerrin içinde bir hayır vardır diye söylenegelen ve asla değişmeyen, yazılı olmayan bir kural vardır. Ticaretimizin durdurulduğu, itibarımızın yok edilmeye çalışıldığı, doğruyla yanlışın iç içe gösterildiği, izan, akıl ve vicdanın aleyhimizde kaybolduğu, vurun abaliya mantığıyla hareket edilen bu zor zamanlarda, "zorlukla beraber kolaylık vardır" ilkesi uyarınca, tabir caizse kendi kabuğumuza çekilip, bir durup, tefekkür edip, kendimize gelip, meydana gelen olaylarla alakalı muhasebe imkanı bulduk. Bu özeleştiri sonrası kamuoyu önünde milletimizden özür dilemenin Allah karşısında da yeni bir yönelim içinde gösterişten ve aşırılıktan uzak olmamız gerektiğinin bilinci içerisindeyiz. Yaşamakta olduğumuz zor zamanlarımızla ilgili olarak, gerçeklerin ortaya çıkması açısından bazı açıklamalarda bulunmak gerekmektedir. Hakkımızda yürütülen bir savcılık soruşturması mevcuttur.

'Yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibi'

Söz konusu soruşturma gizli olarak yürütülmektedir. Bu soruşturma ile ilgili hazırlanmış bir MASAK ön raporu mevcuttur. Ayrıca savcılığın söz konusu olaylarla alakalı delil toplama ve araştırması devam etmektedir. MASAK raporuna göre hakkımızda vergi sorumluluğu dışında başkaca herhangi bir (kara para, yasadışı bahis vb.) suçlama, tespit ve delil yoktur. Savcılık ve vergi idaresine tüm bilgi ve belgeler teslim edilmiş, bahçemizin kazılması dahil her türlü işlem yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Hukukçularımızın değerlendirmesi ve mahkemelerimizin itibar ettiği bilirkişilerin bilimsel mütalaaları, ortada vergi sorumluluğu dışında örgüt suçu, kara para, bahis gibi bir suçlamanın olamayacağı yönündedir. Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında, yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Onun için soruşturma makamlarından yargılama sonucunun öngörülerek davranmalarını en üst kimlik olan vatandaş kimliğiyle beklemekteyiz. Şu an tüm banka hesaplarımıza, ticarimizin işlediği platform ve yöntemlere tedbir konulmuştur. Bu süreç bir süre daha devam ettiğinde istihdam olarak, devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten, kat ve kat fazla olacaktır. Bu durum uygulamada da hep böyle olmaktadır. Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz. Ticaret serbestisi Anayasal bir haktır. Kişinin ticaretini yaptığı yöntem suç olmadıkça, istediği ticareti yapması serbesttir. Soruşturmalar ceza usul ve esas kurallarına göre yapılmaktadır. Bizler suçlanırken, hukuki haklarımız da vardır ve lehimize olan durumlar da dikkate alınmalıdır. Yaşanılmakta olan bu süreçte herkes bir beklenti içerisinde, biz de bekleyenlerdeniz.

'Her şey ortaya çıkacak'

Bununla birlikte bir yandan da gazeteci ve sosyal medya linçi ile karşı karşıyayız, ön yargılı hareket eden birkaç televizyonun saldırısı altındayız.
Birkaç basın organı hariç, hiçbir objektif kriter ve izan olmadan akbaba ziyneti ile tarafımıza saldırılmaktadır. Murat Ağırel gibi aleyhimizde de olsa bir hakkaniyet yaklaşımı içerisinde olan istisnalar dışında, zaman ilerledikçe ve gerçekler ortaya çıktıkça hepsinden hukuk önünde hesap soracağız ve onları sürekli ifşa edeceğiz. Yine sosyal medya fenomeni şahsiyetsiz ve menfaatperest birkaç şahıs, sizlerin neyin peşinde olduğunuzu biliyoruz. Kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığınızın, hesap kitaplarınızın farkındayız. En yakınımızdaki hainlerle iş birliğinizi artık anlamış ve tespit etmiş bulunmaktayız. Ağzınızın suyunun aktığını biliyoruz, emeklerimiz asla size yar olmayacaktır, sizler de bunu bilin. Hukuk karşısında belinizi kıracağız ve nasıl karakterler olduğunuzu da toplum önünde açıkça ortaya koyacağız. Mazlum durumuna düşürülmüşlerin de zor günlerinde yardımcıları olur. Allah kullarından hiç vazgeçer mi? Özetle çoğu art niyetli ve şahsiyetsiz olan bu kişiler sebebiyle, hesapçı kesimin şişirmesiyle zor günler yaşamaktayız. Bu şahıslar bize hayatı yaşanmaz hale getirmektedirler. Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Evet bazen böyle nimetin külfeti de olur. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz. Zalim, şahsiyetsiz işbirlikçilerin mumu sönecektir."
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
TÜRKİYE
Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
27 Ekim, 21:21
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