https://sputniknews.com.tr/20231027/dilan-polata-ait-22-milyon-372-bin-tlye-el-konuldu-1076803254.html

Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu

Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar neticesinde Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T21:21+0300

2023-10-27T21:21+0300

2023-10-27T21:21+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

masak

mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)

mali suçlar araştırma kurulu (masak)

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Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve iddialar üzerine MASAK tarafından haklarında inceleme başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştuDün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması kararı çıkmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/masak-dilan-ve-engin-polat-icin-harekete-gecti-yakin-takibe-aldi-1076230210.html

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dilan polat, engin polat, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), mali suçlar araştırma kurulu (masak)