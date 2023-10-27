https://sputniknews.com.tr/20231027/dilan-polata-ait-22-milyon-372-bin-tlye-el-konuldu-1076803254.html
Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar neticesinde Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T21:21+0300
2023-10-27T21:21+0300
2023-10-27T21:21+0300
türkiye
dilan polat
engin polat
masak
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
mali suçlar araştırma kurulu (masak)
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Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve iddialar üzerine MASAK tarafından haklarında inceleme başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştuDün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması kararı çıkmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/masak-dilan-ve-engin-polat-icin-harekete-gecti-yakin-takibe-aldi-1076230210.html
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dilan polat, engin polat, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), mali suçlar araştırma kurulu (masak)
dilan polat, engin polat, masak, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), mali suçlar araştırma kurulu (masak)
Dilan Polat'a ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu
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Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalar neticesinde Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin TL'ye el konuldu.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve iddialar üzerine MASAK tarafından haklarında inceleme başlatılan Dilan ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu
Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması kararı çıkmış ve yapılan aramalarda birçok materyale el konulmuştu.
Savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği, 22 milyon 372 bin liraya el konulmasına karar verdi.