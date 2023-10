https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html

İstanbul'daki belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı

İstanbul'daki belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı

İstanbul'un ilçe belediyelerince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde hava ve yer akrobatları yer aldı.İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluştu.Etkinlikte, zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, piyanist İlyun Bürkev, Sıla ve Edis sahne aldı.Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in namus ve şeref sözü olduğunu söyledi.29 Ekim 1923'te herkesin bir söz verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak. Bu memlekette 86 milyon insanımız, eşit hissedarlar olacak.' dedik. Hiçbir kimseye, hiçbir kuruma ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik" diye konuştu.İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden #YüzyılınKutlaması etiketiyle etkinlikten görüntüler, "Muhteşemsin İstanbul" notuyla paylaştı.'Kuvayimilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi'Avcılar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik nostaljik otomobiller ve belediyeye ait hizmet araçlarının katıldığı konvoy düzenledi.Gümüşpala Mahallesi'nden başlayan konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılandı.Marmara Caddesi Havuz Meydanı'nda 100 bağlama sanatçısından oluşan grup, yüzyılın ozanı Aşık Veysel'i türküleriyle andı."Kuvayımilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi yapılan etkinliklerde dönem kıyafetleriyle Cumhuriyet'in ilk gününde basılan gazete dağıtıldı.Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi'nde, Belediye Başkanı Ali Kılıç gazilerle bir araya geldi, Atatürk anıtına çelenk konuldu.Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yer alan Galeri Maltepe'de "Cumhuriyet 21. Yüzyıl" isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi."Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Resim" sergisi ile "100. Yıl Cumhuriyet Dijital Müze"nin açılışı yapıldı. Açılışta kültür merkezinin binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki silüeti yansıtıldı.Beylikdüzü Belediyesi'nce Atatürk Kültür ve Sanat ve Merkezi'nde "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlendi. Programda, vals gösterisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı müzik dinletisi yapıldı.'Yüzüncü yılda koş' mottosuyla Cumhuriyet KoşusuGaziosmanpaşa Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Koşusu "Yüzüncü yılda koş" mottosuyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından 2 bin sporsever, koşuda birincilik için ter döktü.Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın startını verdiği yarışmada sporcular, 6 bin metre büyükler, 2 bin metre gençler ve 1000 metre çocuklar kategorilerinde mücadele etti.Yarışın ardından genel klasman birincilerine 20 bin lira, ikincilere 12 bin 500 lira, üçüncülere 7 bin 500 lira ödül verildi. Yaş kategorilerinde ise birincilere 3 bin lira, ikincilere 2 bin lira ve üçüncülere 1000 lira olmak üzere sporculara toplamda 212 bin lira ödül dağıtıldı.Sultangazi Belediyesince düzenlenen etkinliklerde öğretmenler korosu marşlar ve kahramanlık türküleri söyledi.Öğrenci ve öğretmenlerin halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinlik bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile son buldu.Ataşehir Belediyesinin düzenlediği fener alayı etkinliğinde vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüdü.Etkinlikte şarkıcı Sertab Erener konser verdi.Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği fener alayına ise binlerce kişi katıldı.Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan vatandaş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konser alanına yürüdü. Kutlamalarda Yonca Evcimik, Mansur Ark, Burak Kut ve Grup Vitamin'in "90'lar Türkçe Pop" konseri de yer aldı.Kartal'da Türkiye Haritası AnıtıKartal Belediyesi, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Etkinlikleri" kapsamında Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu.Etkinlikte, 7 bölgeye ayrılmış kaideye 3 ülkeden gelen topraklar serpildi.Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki Kurt Kemeri'nde "29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına özel düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.Gençlerin yoğun olarak katıldığı yürüyüş sonunda çay ve simit ikram edildi.

