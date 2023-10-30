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https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html
İstanbul'daki belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı
İstanbul'daki belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı
İBB'nin Maltepe'deki etkinliklerinde İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T00:32+0300
2023-10-30T00:57+0300
türkiye
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhuriyet
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076866554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efb5c2128d28fd7f2f3a753e4e6dbe59.jpg
İstanbul'un ilçe belediyelerince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde hava ve yer akrobatları yer aldı.İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluştu.Etkinlikte, zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, piyanist İlyun Bürkev, Sıla ve Edis sahne aldı.Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in namus ve şeref sözü olduğunu söyledi.29 Ekim 1923'te herkesin bir söz verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak. Bu memlekette 86 milyon insanımız, eşit hissedarlar olacak.' dedik. Hiçbir kimseye, hiçbir kuruma ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik" diye konuştu.İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden #YüzyılınKutlaması etiketiyle etkinlikten görüntüler, "Muhteşemsin İstanbul" notuyla paylaştı.'Kuvayimilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi'Avcılar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik nostaljik otomobiller ve belediyeye ait hizmet araçlarının katıldığı konvoy düzenledi.Gümüşpala Mahallesi'nden başlayan konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılandı.Marmara Caddesi Havuz Meydanı'nda 100 bağlama sanatçısından oluşan grup, yüzyılın ozanı Aşık Veysel'i türküleriyle andı."Kuvayımilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi yapılan etkinliklerde dönem kıyafetleriyle Cumhuriyet'in ilk gününde basılan gazete dağıtıldı.Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi'nde, Belediye Başkanı Ali Kılıç gazilerle bir araya geldi, Atatürk anıtına çelenk konuldu.Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yer alan Galeri Maltepe'de "Cumhuriyet 21. Yüzyıl" isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi."Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Resim" sergisi ile "100. Yıl Cumhuriyet Dijital Müze"nin açılışı yapıldı. Açılışta kültür merkezinin binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki silüeti yansıtıldı.Beylikdüzü Belediyesi'nce Atatürk Kültür ve Sanat ve Merkezi'nde "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlendi. Programda, vals gösterisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı müzik dinletisi yapıldı.'Yüzüncü yılda koş' mottosuyla Cumhuriyet KoşusuGaziosmanpaşa Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Koşusu "Yüzüncü yılda koş" mottosuyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından 2 bin sporsever, koşuda birincilik için ter döktü.Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın startını verdiği yarışmada sporcular, 6 bin metre büyükler, 2 bin metre gençler ve 1000 metre çocuklar kategorilerinde mücadele etti.Yarışın ardından genel klasman birincilerine 20 bin lira, ikincilere 12 bin 500 lira, üçüncülere 7 bin 500 lira ödül verildi. Yaş kategorilerinde ise birincilere 3 bin lira, ikincilere 2 bin lira ve üçüncülere 1000 lira olmak üzere sporculara toplamda 212 bin lira ödül dağıtıldı.Sultangazi Belediyesince düzenlenen etkinliklerde öğretmenler korosu marşlar ve kahramanlık türküleri söyledi.Öğrenci ve öğretmenlerin halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinlik bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile son buldu.Ataşehir Belediyesinin düzenlediği fener alayı etkinliğinde vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüdü.Etkinlikte şarkıcı Sertab Erener konser verdi.Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği fener alayına ise binlerce kişi katıldı.Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan vatandaş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konser alanına yürüdü. Kutlamalarda Yonca Evcimik, Mansur Ark, Burak Kut ve Grup Vitamin'in "90'lar Türkçe Pop" konseri de yer aldı.Kartal'da Türkiye Haritası AnıtıKartal Belediyesi, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Etkinlikleri" kapsamında Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu.Etkinlikte, 7 bölgeye ayrılmış kaideye 3 ülkeden gelen topraklar serpildi.Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki Kurt Kemeri'nde "29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına özel düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.Gençlerin yoğun olarak katıldığı yürüyüş sonunda çay ve simit ikram edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/ibb-meclisinde-cumhuriyetin-100-yili-ozel-oturumu-yapildi-1076855426.html
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ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

İstanbul'daki belediyeler Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı

00:32 30.10.2023 (güncellendi: 00:57 30.10.2023)
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© İBB
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İBB'nin Maltepe'deki etkinliklerinde İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluştu. Kartal Belediyesinin etkinliğinde Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu.
İstanbul'un ilçe belediyelerince Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde hava ve yer akrobatları yer aldı.
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB
İtalya'dan gelen uçan balonlu akrobasi ekibi, Türkiye'nin her şehrini temsil eden 81 halk oyunları dansçısı ile aynı sahnede buluştu.
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB
Etkinlikte, zeybekler, modern dans ekipleri, tiyatrocular, piyanist İlyun Bürkev, Sıla ve Edis sahne aldı.
© İBB/ONUR GUNAL

İmamoğlu, 150 metrelik sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile el ele çıktı.

İmamoğlu, 150 metrelik sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile el ele çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İBB/ONUR GUNAL

İmamoğlu, 150 metrelik sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile el ele çıktı.

© İBB

16 metrelik ‘Cumhuriyet Çınarı’nın da yer aldığı sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve 142 mesai arkadaşıyla birlikte çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dev Türk bayrağının elden ele iletilerek göndere çekilmesine destek verdi.

16 metrelik ‘Cumhuriyet Çınarı’nın da yer aldığı sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve 142 mesai arkadaşıyla birlikte çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dev Türk bayrağının elden ele iletilerek göndere çekilmesine destek verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İBB

16 metrelik ‘Cumhuriyet Çınarı’nın da yer aldığı sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve 142 mesai arkadaşıyla birlikte çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dev Türk bayrağının elden ele iletilerek göndere çekilmesine destek verdi.

© İBB

Vatandaşları, selamlayan İmamoğlu çiftine görkemli sahnede İBB’nin çeşitli birimlerinde ve iştirak şirketlerinde çalışan 142 çalışan eşlik etti.

Vatandaşları, selamlayan İmamoğlu çiftine görkemli sahnede İBB’nin çeşitli birimlerinde ve iştirak şirketlerinde çalışan 142 çalışan eşlik etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© İBB

Vatandaşları, selamlayan İmamoğlu çiftine görkemli sahnede İBB’nin çeşitli birimlerinde ve iştirak şirketlerinde çalışan 142 çalışan eşlik etti.

© İBB

İmamoğlu çifti ve çalışanlar, karşılıklı sıraya dizilerek dev bir Türk bayrağını, sahne üzerinde çekileceği göndere elden ele ulaştırdı.

İmamoğlu çifti ve çalışanlar, karşılıklı sıraya dizilerek dev bir Türk bayrağını, sahne üzerinde çekileceği göndere elden ele ulaştırdı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İBB

İmamoğlu çifti ve çalışanlar, karşılıklı sıraya dizilerek dev bir Türk bayrağını, sahne üzerinde çekileceği göndere elden ele ulaştırdı.

© İBB

Son olarak 4 İBB zabıtasına teslim edilen bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, vatandaşların alkışları eşliğinde göndere çekildi.

Son olarak 4 İBB zabıtasına teslim edilen bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, vatandaşların alkışları eşliğinde göndere çekildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© İBB

Son olarak 4 İBB zabıtasına teslim edilen bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, vatandaşların alkışları eşliğinde göndere çekildi.

1/5
© İBB/ONUR GUNAL

İmamoğlu, 150 metrelik sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile el ele çıktı.

2/5
© İBB

16 metrelik ‘Cumhuriyet Çınarı’nın da yer aldığı sahneye, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve 142 mesai arkadaşıyla birlikte çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dev Türk bayrağının elden ele iletilerek göndere çekilmesine destek verdi.

3/5
© İBB

Vatandaşları, selamlayan İmamoğlu çiftine görkemli sahnede İBB’nin çeşitli birimlerinde ve iştirak şirketlerinde çalışan 142 çalışan eşlik etti.

4/5
© İBB

İmamoğlu çifti ve çalışanlar, karşılıklı sıraya dizilerek dev bir Türk bayrağını, sahne üzerinde çekileceği göndere elden ele ulaştırdı.

5/5
© İBB

Son olarak 4 İBB zabıtasına teslim edilen bayrak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, vatandaşların alkışları eşliğinde göndere çekildi.

Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
Ekrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu
© İBB/ONUR GUNAL
Ekrem İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in namus ve şeref sözü olduğunu söyledi.
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye
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© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
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© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
2/6
© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
3/6
© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
4/6
© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
5/6
© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
6/6
© İBB
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
29 Ekim 1923'te herkesin bir söz verdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bu güzel ülkede herkes eşit ve özgür olacak. Bu memlekette 86 milyon insanımız, eşit hissedarlar olacak.' dedik. Hiçbir kimseye, hiçbir kuruma ayrıcalık tanınmayacak. Bu ülkede milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücü kabul etmeyeceğimize hep birlikte söz vermiştik" diye konuştu.
© İBB İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
 İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
İBB'nin Maltepe'deki etkinlikleri
© İBB
İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden #YüzyılınKutlaması etiketiyle etkinlikten görüntüler, "Muhteşemsin İstanbul" notuyla paylaştı.

'Kuvayimilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi'

Avcılar Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla klasik nostaljik otomobiller ve belediyeye ait hizmet araçlarının katıldığı konvoy düzenledi.
Gümüşpala Mahallesi'nden başlayan konvoy, vatandaşlar tarafından bayraklar ve alkışlarla karşılandı.
Marmara Caddesi Havuz Meydanı'nda 100 bağlama sanatçısından oluşan grup, yüzyılın ozanı Aşık Veysel'i türküleriyle andı.
"Kuvayımilliye'den Cumhuriyet'in 100 yılına şiir ve müzik dinletisi yapılan etkinliklerde dönem kıyafetleriyle Cumhuriyet'in ilk gününde basılan gazete dağıtıldı.
Maltepe Handan Hayrettin Yelkikanat Anadolu Teknik Lisesi'nde, Belediye Başkanı Ali Kılıç gazilerle bir araya geldi, Atatürk anıtına çelenk konuldu.
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yer alan Galeri Maltepe'de "Cumhuriyet 21. Yüzyıl" isimli interaktif modern dans gösterisi sahnelendi.
"Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Resim" sergisi ile "100. Yıl Cumhuriyet Dijital Müze"nin açılışı yapıldı. Açılışta kültür merkezinin binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki silüeti yansıtıldı.
Beylikdüzü Belediyesi'nce Atatürk Kültür ve Sanat ve Merkezi'nde "Cumhuriyet Resepsiyonu" düzenlendi. Programda, vals gösterisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı müzik dinletisi yapıldı.

'Yüzüncü yılda koş' mottosuyla Cumhuriyet Koşusu

Gaziosmanpaşa Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Koşusu "Yüzüncü yılda koş" mottosuyla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından 2 bin sporsever, koşuda birincilik için ter döktü.
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın startını verdiği yarışmada sporcular, 6 bin metre büyükler, 2 bin metre gençler ve 1000 metre çocuklar kategorilerinde mücadele etti.
Yarışın ardından genel klasman birincilerine 20 bin lira, ikincilere 12 bin 500 lira, üçüncülere 7 bin 500 lira ödül verildi. Yaş kategorilerinde ise birincilere 3 bin lira, ikincilere 2 bin lira ve üçüncülere 1000 lira olmak üzere sporculara toplamda 212 bin lira ödül dağıtıldı.
Sultangazi Belediyesince düzenlenen etkinliklerde öğretmenler korosu marşlar ve kahramanlık türküleri söyledi.
Öğrenci ve öğretmenlerin halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı etkinlik bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile son buldu.
Ataşehir Belediyesinin düzenlediği fener alayı etkinliğinde vatandaşlar Türk bayraklarıyla ve marşlar eşliğinde yürüdü.
Etkinlikte şarkıcı Sertab Erener konser verdi.
Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği fener alayına ise binlerce kişi katıldı.
Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan vatandaş, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konser alanına yürüdü. Kutlamalarda Yonca Evcimik, Mansur Ark, Burak Kut ve Grup Vitamin'in "90'lar Türkçe Pop" konseri de yer aldı.

Kartal'da Türkiye Haritası Anıtı

Kartal Belediyesi, "Cumhuriyet'in 100. Yıl Özel Etkinlikleri" kapsamında Türkiye'nin 81 ili, Kuzey Kıbrıs Türk ve Yunanistan'ın Selanik kentinden getirilen topraklar ile Türkiye Haritası Anıtı oluşturuldu.
Etkinlikte, 7 bölgeye ayrılmış kaideye 3 ülkeden gelen topraklar serpildi.
Eyüpsultan Belediyesi, ilçedeki Kurt Kemeri'nde "29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik Yürüyüşü" düzenledi. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılına özel düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.
Gençlerin yoğun olarak katıldığı yürüyüş sonunda çay ve simit ikram edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında özel oturum yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
TÜRKİYE
İBB Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı özel oturumu yapıldı
Dün, 18:02
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