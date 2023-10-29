https://sputniknews.com.tr/20231029/ibb-meclisinde-cumhuriyetin-100-yili-ozel-oturumu-yapildi-1076855426.html

İBB Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı özel oturumu yapıldı

İBB Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı özel oturumu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında özel oturum yapıldı. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T18:02+0300

2023-10-29T18:02+0300

2023-10-29T18:02+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

ekrem imamoğlu

mehmet tevfik göksu

tevfik göksu

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde Saraçhane'deki belediye binasında yapılan oturum saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Türkiye'deki yerel yönetimler ile İBB Meclisi'nin tarihini anlatan "Cumhuriyetin 100. Yılı" filmi gösterildi.İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi bir an yaşadıklarını söyledi.İmamoğlu: Cumhuriyetin önerdiği evrensel mesajı yüreğimizde hissetmeliyizTürkiye'nin cumhuriyet projesinin bütün halkların barışa ve özgürlüğe doğru adım atmaları için en önemli, içerikli ve canlı referanslardan biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu geçen yüzyılda da böyleydi, bu yüzyılda da böyle. Biz, cumhuriyetin yurttaşları olarak, cumhuriyetin önerdiği evrensel mesajı yüreğimizde hissetmeliyiz" dedi.İmamoğlu, laikliğin özgürlük ve fikri ile vicdanı hür insanlar olmak için olmazsa olmaz şartlardan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:Göksu: Cumhuriyet, bu toplumun yaşam felsefesi haline gelmiştirMeclis özel oturumunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri de konuştu.İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bundan 100 yıl önce dünyaya adalet dağıtmış, yeryüzünde vicdanın sesi olmuş aziz milletin kendisine biçilen hasta adam gömleğini yırtıp attığını söyledi.Göksu, aziz milletin dünyaya millet olmanın ne anlama geldiğini gösterdiğini, bunu Kurtuluş Savaşları ile bir destana dönüştürdüğünü dile getirerek, milletin kendi içerisinden çıkardığı lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde genç cumhuriyeti kurduğunu belirtti.Cumhuriyetin sadece bir tanım ve siyasi kavram olarak kullanılmaktan öte olduğuna dikkati çeken Göksu, "Cumhuriyet, bu toplumun yaşam felsefesi, duygu bütünlüğü, istiklalinin, istikbalinin tasavvuru haline gelmiştir" diye konuştu.Balyalı: Ayrımsız şekilde tüm yurttaşlar için eşitliktir cumhuriyetCHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, Cumhuriyet'in meclis sistemiyle kurulduğunu, TBMM ve İBB Meclisinin Cumhuriyet'in temeli olduğunu kaydetti.İBB Meclisi üyeleri olarak 100. yılda burada olmaktan dolayı haklı bir gurur yaşadıklarını kaydeden Balyalı, "Ayrımsız şekilde tüm yurttaşlar için eşitliktir cumhuriyet. Kadın, erkek demeden, herkes için seçme ve seçilme hakkıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir asker değil, aynı zamanda çağın tüm siyasal gelişmelerini, hatta kendi çağından sonra bugünleri bile çok da hoş şekilde analiz etmiş, çok önemli bir entelektüeldir. Kız çocuklarımız cumhuriyet sayesinde okuyabilmiştir. Çalışma hayatına katılabilmiş, akademik kariyer yapabilmiştir" ifadelerini kullandı.MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise ulus olarak Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü bütün yurtta gurur, kıvanç ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.Bu özel oturumda Cumhuriyet'in mana ve önemine belirten bir konuşma hazırladığını anlatan Yılmaz, bu konuşmayı yapmak yerine sabah Silivri ilçesinde katıldığı resmi programda dinlediği "Cumhuriyet" konulu şiiri okumak istediğini aktardı.Yılmaz, söz konusu şiiri okuyarak, konuşmasını tamamladı.'29 Ekim 1923'te biz sadece Cumhuriyet'i kazanmadık'İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak için burada toplandıklarını anımsattı.Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanın selamete, Türk milletinin de cumhuriyetine kavuştuğunu dile getiren Özkan, "100 yıllık onurdur, gururdur, erdemdir Cumhuriyet. 29 Ekim 1923'te biz sadece Cumhuriyet'i kazanmadık. Özgürlüğümüzü, hür irademizi, onurumuzu, eşit, adil ve insanca yaşama imkanını, yarınlarımızı kazandık. Bugün bizim en büyük bayramımız ve bugün içimizdeki coşkunun da onur ve gururunun tarifi yok" şeklinde konuştu. Büyükçekmece'de "100. Yıl Parkı'Mecliste konuşmaların ardından gündem maddesine geçildi.Büyükçekmece'deki isimsiz bir parka "100. Yıl Parkı" adının verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.Meclis toplantısının bitmesinin ardından İmamoğlu ve meclis üyeleri, belediye binasının fuaye alanına konulan anı defterini imzaladı.Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, partilerin grup başkanvekilleri Göksu, Balyalı, Yılmaz ve Özkan, Osmanlı padişahları Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman portreleri ile Fatih madalyonunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/soloturkten-anitkabir-uzerinde-ozel-ucus-gosterisi-1076843595.html

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu, ekrem imamoğlu, mehmet tevfik göksu, tevfik göksu