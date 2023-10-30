https://sputniknews.com.tr/20231030/irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-roketli-saldiri-1076898214.html
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T20:24+0300
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Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231027/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldiri-duzenlendi-1076804288.html
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anbar, irak, irak, ortadoğu, abd, abd, üs, askeri üs, üs
anbar, irak, irak, ortadoğu, abd, abd, üs, askeri üs, üs
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı
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Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın batısında yer alan Anbar’da ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.
Iraklı güvenlik kaynakları, 4 roketin üsse fırlatıldığını belirtti.
Saldırı sonrası bölgede arama tarama faaliyetleri başlatan güvenlik güçleri, Anbar’a bağlı el-Sersar bölgesinde roket rampası bulurken, saldırının üste hasar veya can kaybına yol açıp açmadığına dair bilgi vermedi.
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere 17 Ekim-30 Ekim tarihleri arasında en az 14 saldırı düzenlendi. Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.