https://sputniknews.com.tr/20231027/suriyenin-deyrizor-ilindeki-abd-ussune-saldiri-duzenlendi-1076804288.html
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı gerçekleştirildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T23:20+0300
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AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, saldırılarda, roketler üs çevresine düştü, gaz sahasında herhangi bir hasar oluşmadı.Akşam saatlerinde, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı yapıldı.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231025/abdnin-suriyedeki-ussune-saldiri-3-buyuk-patlama-meydana-geldi-1076732471.html
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suriye, deyr ez zor, deyr ez-zor, abd, abd
suriye, deyr ez zor, deyr ez-zor, abd, abd
Suriye'nin Deyrizor ilindeki ABD üssüne saldırı düzenlendi
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı gerçekleştirildi.
AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, saldırılarda, roketler üs çevresine düştü, gaz sahasında herhangi bir hasar oluşmadı.
Akşam saatlerinde, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla 10 saldırı yapıldı.
Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.