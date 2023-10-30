https://sputniknews.com.tr/20231030/hamas-3-rehinenin-yer-aldigi-bir-video-yayinladi-1076890995.html
Hamas, 3 rehinenin yer aldığı bir video yayınladı
Hamas, 3 rehinenin yer aldığı bir video yayınladı
Hamas hareketinin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, rehin tutulan 3 kişinin yer aldığı bir video yayınladı. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T16:52+0300
2023-10-30T16:52+0300
2023-10-30T18:07+0300
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Videoda yer alan 3 kadın rehine, 7 Ekim'deki trajedi nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile hükümeti suçlarken Filistinli tutsaklara karşılık kendilerinin serbest bırakılmasını talep etti.El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında kaçırılan kadınlardan biri, 23 gündür esir olduklarını belirtirken bunu Netanyahu'nun önceki gün düzenlediği basın toplantısının tarihini söyleyerek teyit etti. Videonun dün çekildiği belirtildi.Videoda konuşan esir kadın, 7 Ekim'de İsrail topraklarına sızma olduğunda kimsenin kendilerini kurtarmaya gelmediğini, esir takası yapılabilmesi için ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.Videonun sonunda Netanyahu'ya bağırarak hitap eden kadın, "Bizi hemen özgürleştir, onların vatandaşlarını serbest bırak, tutuklularını serbest bırak, bizi özgürleştir, hepimizi özgürleştir, ailelerimize dönmemizi sağla, hemen şimdi!" ifadelerini kullandı.Kadınlardan biri Rus esire benzetildiBu arada videoda yer alan 3 kadından birinin İsrail-Rusya vatandaşı Yelena Trufanova'ya olan benzerliği dikkat çekti. Esir kadının Trufanova olabileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/filistin-saglik-bakanligi-gazzenin-guneyinde-turk-hastanesi-vuruldu-1076888686.html
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Hamas, 3 rehinenin yer aldığı bir video yayınladı
16:52 30.10.2023 (güncellendi: 18:07 30.10.2023) Abone ol
Hamas hareketinin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, rehin tutulan 3 kişinin yer aldığı bir video yayınladı.
Videoda yer alan 3 kadın rehine, 7 Ekim'deki trajedi nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile hükümeti suçlarken Filistinli tutsaklara karşılık kendilerinin serbest bırakılmasını talep etti.
El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısı sırasında kaçırılan kadınlardan biri, 23 gündür esir olduklarını belirtirken bunu Netanyahu'nun önceki gün düzenlediği basın toplantısının tarihini söyleyerek teyit etti. Videonun dün çekildiği belirtildi.
Videoda konuşan esir kadın, 7 Ekim'de İsrail topraklarına sızma olduğunda kimsenin kendilerini kurtarmaya gelmediğini, esir takası yapılabilmesi için ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.
Videonun sonunda Netanyahu'ya bağırarak hitap eden kadın, "Bizi hemen özgürleştir, onların vatandaşlarını serbest bırak, tutuklularını serbest bırak, bizi özgürleştir, hepimizi özgürleştir, ailelerimize dönmemizi sağla, hemen şimdi!" ifadelerini kullandı.
Kadınlardan biri Rus esire benzetildi
Bu arada videoda yer alan 3 kadından birinin İsrail-Rusya vatandaşı Yelena Trufanova'ya olan benzerliği dikkat çekti. Esir kadının Trufanova olabileceği belirtildi.