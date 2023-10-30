https://sputniknews.com.tr/20231030/erdogan-acikladi-30-ekimde-okullar-tatil-mi-bugun-okul-var-mi-universiteler-kapali-mi-1076870159.html
Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?
Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların sonrası... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T06:27+0300
2023-10-30T06:27+0300
2023-10-30T06:27+0300
türkiye
okul
okullar tatil
recep tayyip erdoğan
29 ekim
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim'de okulların durumuna dair açıklama yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar kapalı mı, üniversiteler tatil mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı. Öte yandan MEB'e bağlı okullar dışında üniversitelerde 30 Ekim Pazartesi gününün tatil olması söz konusu değil.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-okullara-100-yil-tatili-1076864257.html
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Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ekim'de okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Ekim'de okul var mı? Üniversiteler de tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim'de okulların durumuna dair açıklama yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar kapalı mı, üniversiteler tatil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.
Öte yandan MEB'e bağlı okullar dışında üniversitelerde 30 Ekim Pazartesi gününün tatil olması söz konusu değil.