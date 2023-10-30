Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
08:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
08:31
1 dk
SESLİ HABER
FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
09:24
3 dk
SESLİ HABER
Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
09:40
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak
09:52
2 dk
1 ASIRLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
10:04
8 dk
SESLİ HABER
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
10:19
2 dk
MİLLİ MÜCADELENİN KİTAPLARI
İsimlerini kurtuluştan aldılar
10:31
6 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
10:44
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
11:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Geçmişte, günümüzde ve gelecekte Cumhuriyet
18:02
49 dk
SESLİ HABER
Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
21:17
2 dk
SESLİ HABER
‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
21:48
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore: Orta Doğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
22:21
2 dk
SESLİ HABER
Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
22:49
2 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
23:13
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Bazı siyasetçi, asker ve istihbaratçılar Netanyahu'nun istifasını istedi
23:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
23:44
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Yerlikaya'dan Atatürk göndermeli 100. yıl paylaşımı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231030/erdogan-acikladi-30-ekimde-okullar-tatil-mi-bugun-okul-var-mi-universiteler-kapali-mi-1076870159.html
Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?
Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların sonrası... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T06:27+0300
2023-10-30T06:27+0300
türkiye
okul
okullar tatil
recep tayyip erdoğan
29 ekim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075335364_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_2788b11f4c2ce25cf23adf3efe68aa1b.jpg
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim'de okulların durumuna dair açıklama yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar kapalı mı, üniversiteler tatil mi?Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı. Öte yandan MEB'e bağlı okullar dışında üniversitelerde 30 Ekim Pazartesi gününün tatil olması söz konusu değil.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-okullara-100-yil-tatili-1076864257.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/09/1075335364_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_85012dd9fa536eeb6f208b909c1f67b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
30 ekim okullar tatil mi, 30 ekim okullar tatil mi 2023, okullar tatil mi son dakika, bugün okul var mı 30 ekim, pazartesi tatil mi, 30 ekim tatil mi 2023, üniversiteler tatil mi, okullar yarin tatil mi, 30 ekim üniversiteler tatil mi, 30 ekim pazartesi okullar tatil mi, pazartesi okullar tatil mi 30 ekim, okul tatil mi , 30 ekim resmi tatil mi, 30 ekim'de okullar tatil mi, okullar neden tatil, okullar 30 ekim de tatil mi, bugün üniversiteler tatil mi, son dakika okullar tatil mi, pazartesi okul var mı, 30 ekim 2023 okullar tatil mi, pazartesi okul tatil mi, 30 ekim 2023 tatil mi, 30 ekim'de okul var mı, 30 ekim okul tatil mi, 30 ekim tatil mi, 30 ekim 2023 pazartesi okullar tatil mi
30 ekim okullar tatil mi, 30 ekim okullar tatil mi 2023, okullar tatil mi son dakika, bugün okul var mı 30 ekim, pazartesi tatil mi, 30 ekim tatil mi 2023, üniversiteler tatil mi, okullar yarin tatil mi, 30 ekim üniversiteler tatil mi, 30 ekim pazartesi okullar tatil mi, pazartesi okullar tatil mi 30 ekim, okul tatil mi , 30 ekim resmi tatil mi, 30 ekim'de okullar tatil mi, okullar neden tatil, okullar 30 ekim de tatil mi, bugün üniversiteler tatil mi, son dakika okullar tatil mi, pazartesi okul var mı, 30 ekim 2023 okullar tatil mi, pazartesi okul tatil mi, 30 ekim 2023 tatil mi, 30 ekim'de okul var mı, 30 ekim okul tatil mi, 30 ekim tatil mi, 30 ekim 2023 pazartesi okullar tatil mi

Erdoğan açıkladı: 30 Ekim'de okullar tatil mi, bugün okul var mı, üniversiteler kapalı mı?

06:27 30.10.2023
© AALise
Lise - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ekim'de okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Ekim'de okul var mı? Üniversiteler de tatil mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim'de okulların durumuna dair açıklama yapıldı. Peki, bugün okullar tatil mi oldu, ders var mı, 30 Ekim okullar kapalı mı, üniversiteler tatil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" açıklamasını yaptı.
Öte yandan MEB'e bağlı okullar dışında üniversitelerde 30 Ekim Pazartesi gününün tatil olması söz konusu değil.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
Dün, 22:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала