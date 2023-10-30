https://sputniknews.com.tr/20231030/edis-cumhuriyetin-100-yilina-iliskin-istanbuldaki-kutlamalarda-halay-cekti-1076875544.html

Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin İstanbul’daki kutlamalarda halay çekti

Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin İstanbul’daki kutlamalarda halay çekti

Şarkıcı Edis, İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahnede halay çekti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

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edis görgülü

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halay

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İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye birçok ünlü isim çıktı.Bunlardan biri de şarkıcı Edis oldu. Birbirinden farklı sahne şovlarının sergilendiği kutlamalarda Edis, halk oyunları ekibi ile halay çekti.Halay görüntüsü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html

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edis görgülü, şarkıcı, ibb, cumhuriyet, kutlama, halay, halay