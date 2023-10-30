https://sputniknews.com.tr/20231030/edis-cumhuriyetin-100-yilina-iliskin-istanbuldaki-kutlamalarda-halay-cekti-1076875544.html
Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin İstanbul’daki kutlamalarda halay çekti
Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin İstanbul’daki kutlamalarda halay çekti
Şarkıcı Edis, İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahnede halay çekti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T10:12+0300
2023-10-30T10:12+0300
2023-10-30T10:14+0300
yaşam
edis görgülü
şarkıcı
ibb
cumhuriyet
kutlama
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halay
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İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye birçok ünlü isim çıktı.Bunlardan biri de şarkıcı Edis oldu. Birbirinden farklı sahne şovlarının sergilendiği kutlamalarda Edis, halk oyunları ekibi ile halay çekti.Halay görüntüsü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html
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edis görgülü, şarkıcı, ibb, cumhuriyet, kutlama, halay, halay
edis görgülü, şarkıcı, ibb, cumhuriyet, kutlama, halay, halay
Edis, Cumhuriyet’in 100. yılına ilişkin İstanbul’daki kutlamalarda halay çekti
10:12 30.10.2023 (güncellendi: 10:14 30.10.2023) Abone ol
Şarkıcı Edis, İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahnede halay çekti.
İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahneye birçok ünlü isim çıktı.
Bunlardan biri de şarkıcı Edis oldu. Birbirinden farklı sahne şovlarının sergilendiği kutlamalarda Edis, halk oyunları ekibi ile halay çekti.
Halay görüntüsü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.