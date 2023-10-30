https://sputniknews.com.tr/20231030/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-israil-turk-kizilayin-depolarini-vurdu-iddiasini-yalanladi-1076896188.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiasını yalanladı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki, "İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T19:43+0300
2023-10-30T19:43+0300
2023-10-30T19:50+0300
iletişim başkanlığı
türkiye
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
afad
gazze
gazze şeridi
israil
kızılay
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20231030/afaddan-gazzede-vurulan-binalara-iliskin-aciklama-1076895296.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
israil
kızılay
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), afad, gazze, gazze şeridi, israil, kızılay, kızılay
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim daire başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), afad, gazze, gazze şeridi, israil, kızılay, kızılay
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İsrail, Türk Kızılayın depolarını vurdu' iddiasını yalanladı
19:43 30.10.2023 (güncellendi: 19:50 30.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki, "İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı" iddiasını yalanladı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail bombardımanında ağır hasar alan iddiaya konu binanın, Türk Kızılayının inşasına destek sağladığı, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu olduğu belirtildi.
Uluslararası insani yardım örgütlerinde kurumlar arası yardımlaşmanın esas olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail, Türkiye'ye ait Kızılay depolarını vurdu. AFAD'ın bulunduğu bina ağır hasar aldı.' iddiası doğru değildir. Türk Kızılayı, Filistin Kızılayına bina yapım aşamasında yardımda bulunmuş ve anahtar teslim edip kontrolü onlara bırakmıştır. Ne AFAD ne de Türk Kızılayının Gazze'de lojistik depo veya binası bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."