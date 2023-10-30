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Deniz kazasında yaralanan Vuslat Doğan Sabancı 3 operasyon geçirdi
Deniz kazasında yaralanan Vuslat Doğan Sabancı 3 operasyon geçirdi
Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 3 operasyon geçirdiği belirtildi. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T10:18+0300
2023-10-30T10:20+0300
yaşam
yunanistan
new york
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
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Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın geçen hafta New York’ta 3 operasyon geçirdiği öğrenildi.Sabah yazarı Bülent Cankurt, yazısında şu bilgileri aktardı:"Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gideceğini yazmıştım. Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil."Ne olmuştu?Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-saglik-durumunda-gelisme-yeni-operasyon-gecirdi-1075705831.html
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yunanistan, new york, ali sabancı, vuslat doğan sabancı
yunanistan, new york, ali sabancı, vuslat doğan sabancı

Deniz kazasında yaralanan Vuslat Doğan Sabancı 3 operasyon geçirdi

10:18 30.10.2023 (güncellendi: 10:20 30.10.2023)
© AA / Selim TuranAli Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2023
© AA / Selim Turan
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Yunanistan tatilinde botla kayalıklara çarparak ağır yaralanan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 3 operasyon geçirdiği belirtildi.
Yunanistan'daki deniz kazasında ağır yaralanan Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın geçen hafta New York’ta 3 operasyon geçirdiği öğrenildi.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, yazısında şu bilgileri aktardı:
"Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gideceğini yazmıştım. Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış. Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil."

Ne olmuştu?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
YAŞAM
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'nın sağlık durumunda gelişme: Yeni operasyon geçirdi
23 Eylül, 15:03
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