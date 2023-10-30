https://sputniknews.com.tr/20231030/celik-kanatlar-diyarbakir-semalarinda-yaptiklari-ucusla-gokyuzune-100-sayisini-cizdi-1076869579.html
Çelik Kanatlar, Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi
Çelik Kanatlar, Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi
Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne "100"... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T00:57+0300
2023-10-30T00:57+0300
2023-10-30T00:57+0300
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jandarma genel komutanlığı
diyarbakır
cumhuriyet
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlarımız, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle, Diyarbakır semalarında yapmış oldukları uçuşta, gökyüzüne 100 sayısını çizmiştir" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin askeri helikopter ile uçuş öncesi hazırlıkları ve uçuş sırasında gökyüzüne "100" sayısını çizdiklerine dair radar görüntüleri de yer aldı.Görüntülere "Parla" adlı 100. yıl marşı eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html
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jandarma genel komutanlığı, diyarbakır, cumhuriyet, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
jandarma genel komutanlığı, diyarbakır, cumhuriyet, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
Çelik Kanatlar, Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi
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Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne "100" sayısını çizdi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlarımız, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle, Diyarbakır semalarında yapmış oldukları uçuşta, gökyüzüne 100 sayısını çizmiştir" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin askeri helikopter ile uçuş öncesi hazırlıkları ve uçuş sırasında gökyüzüne "100" sayısını çizdiklerine dair radar görüntüleri de yer aldı.
Görüntülere "Parla" adlı 100. yıl marşı eşlik etti.