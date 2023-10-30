https://sputniknews.com.tr/20231030/celik-kanatlar-diyarbakir-semalarinda-yaptiklari-ucusla-gokyuzune-100-sayisini-cizdi-1076869579.html

Çelik Kanatlar, Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi

Çelik Kanatlar, Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne '100' sayısını çizdi

Jandarma Havacılık Başkanlığı bünyesinde görevli pilotlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Diyarbakır semalarında yaptıkları uçuşla gökyüzüne "100"... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T00:57+0300

2023-10-30T00:57+0300

2023-10-30T00:57+0300

türkiye

jandarma genel komutanlığı

diyarbakır

cumhuriyet

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076857731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37f5d809ac267d406d602ceb53896bbe.jpg

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Başkanlığı emrinde görevli pilotlarımız, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı münasebetiyle, Diyarbakır semalarında yapmış oldukları uçuşta, gökyüzüne 100 sayısını çizmiştir" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin askeri helikopter ile uçuş öncesi hazırlıkları ve uçuş sırasında gökyüzüne "100" sayısını çizdiklerine dair radar görüntüleri de yer aldı.Görüntülere "Parla" adlı 100. yıl marşı eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20231030/istanbuldaki-belediyeler-cumhuriyetin-100-yilini-coskuyla-kutladi-1076868772.html

türkiye

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jandarma genel komutanlığı, diyarbakır, cumhuriyet, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları