Ahmet Hakan: Celal Şengör’ün Zübeyde Hanım’dan af dilemesi gerekirdi

Celal Şengör, İzmir’e gitti. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yapmak için. Ancak konuşma yapacağı salonun önünde toplanan kadınlar, Şengör’ün “tacizci” olduğunu söyleyerek protesto ettiler. Nedir bu taciz olayı? Hatırlayalım: Celal Şengör, bir kız öğrencisiyle ilgili anısını anlatırken, “Eteğini kaldırıp k.....a bir tokat attım” demişti. İzmir’de kadınların protestosuyla karşılaşan Celal Şengör, ertesi gün Zübeyde Hanım’ın İzmir Karşıyaka’daki anıt mezarına koştu. Anıt mezarda diz çöküp şöyle dedi: “Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır.” Celal Şengör, bu şekilde taciz protestosunun etkisini kırabileceğini düşündü sanırım. Etkiyi kırmış mıdır? Belki. Biraz. Azıcık. Oysa etkiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir şey yapabilirdi. Mesela şöyle bir şey: Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önünde diz çökecekti. Ve şunları diyecekti: “Ülkemde modern eğitimin ışığını yakan büyük adamın annesi. Milletin bana okut diye emanet ettiği bir kız öğrencimi taciz ettim. Çok ayıp ettim. Senin şahsında bütün analardan af diliyorum.”