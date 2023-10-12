https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-sengorden-israil-filistin-catismalari-yorumu-en-akillica-konusmalari-erdogan-yapti-1076263124.html

Prof. Dr. Şengör'den İsrail-Filistin çatışmaları yorumu: 'En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı'

Prof. Dr. Şengör'den İsrail-Filistin çatışmaları yorumu: 'En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı'

Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Erodğan'a ilişkin “En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

celal şengör

ilber ortaylı

recep tayyip erdoğan

israil

israil-filistin

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Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumunu övdü.Şengör, katıldığı bir programda "En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi. Aynı programda yer alan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Şengör'ü onayladı ve "Evet, doğru" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/fazil-saydan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-en-iyi-en-dogru-aciklamalari-yapan-lider-1076262713.html

türkiye

israil

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celal şengör, ilber ortaylı, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin