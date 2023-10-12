https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-sengorden-israil-filistin-catismalari-yorumu-en-akillica-konusmalari-erdogan-yapti-1076263124.html
Prof. Dr. Şengör'den İsrail-Filistin çatışmaları yorumu: 'En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı'
Prof. Dr. Şengör'den İsrail-Filistin çatışmaları yorumu: 'En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı'
Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Erodğan'a ilişkin “En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T10:13+0300
2023-10-12T10:13+0300
2023-10-12T10:13+0300
türkiye
celal şengör
ilber ortaylı
recep tayyip erdoğan
israil
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/02/1043135773_62:0:1262:675_1920x0_80_0_0_65d4d611ee71184c2b07896e552fc280.jpg
Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumunu övdü.Şengör, katıldığı bir programda "En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi. Aynı programda yer alan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Şengör'ü onayladı ve "Evet, doğru" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/fazil-saydan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-en-iyi-en-dogru-aciklamalari-yapan-lider-1076262713.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/02/1043135773_212:0:1112:675_1920x0_80_0_0_8718e70cd490117ba5a8cee19bdac059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
celal şengör, ilber ortaylı, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin
celal şengör, ilber ortaylı, recep tayyip erdoğan, israil, israil-filistin
Prof. Dr. Şengör'den İsrail-Filistin çatışmaları yorumu: 'En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı'
Abone ol
Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Erodğan'a ilişkin “En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi.
Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail-Filistin konusundaki tutumunu övdü.
Şengör, katıldığı bir programda "En akıllıca konuşmaları Erdoğan yaptı" dedi. Aynı programda yer alan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Şengör'ü onayladı ve "Evet, doğru" dedi.