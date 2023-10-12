Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider'

"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.