https://sputniknews.com.tr/20231012/fazil-saydan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-en-iyi-en-dogru-aciklamalari-yapan-lider-1076262713.html
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider'
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider'
Hamas-İsrail çatışmaları şiddetini artırarak sürerken Fazıl Say da sessizliğini bozdu. Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki tutumunu sosyal medya... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T09:58+0300
2023-10-12T09:58+0300
2023-10-12T09:58+0300
yaşam
fazıl say
recep tayyip erdoğan
israil-filistin
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İsrail-Filistin çatışmalarına dair piyanist Fazıl Say'dan da değerlendirme geldi.İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava operasyonlarını eleştiren sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-erdogan-rehineler-icin-devrede-hamasla-muzakere-basladi-1076253468.html
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fazıl say, recep tayyip erdoğan, israil-filistin
fazıl say, recep tayyip erdoğan, israil-filistin
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'En iyi, en doğru açıklamaları yapan lider'
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Hamas-İsrail çatışmaları şiddetini artırarak sürerken Fazıl Say da sessizliğini bozdu. Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki tutumunu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
İsrail-Filistin çatışmalarına dair piyanist Fazıl Say'dan da değerlendirme geldi.
İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava operasyonlarını eleştiren sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
"Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim" ifadelerini kullandı.