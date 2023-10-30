https://sputniknews.com.tr/20231030/abdli-baskan-adayi-ramaswamy-ukraynanin-3-dunya-savasini-baslatmasina-izin-vermeyecegim-1076892333.html
ABD’li başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’nın 3. dünya savaşını başlatmasına izin vermeyeceğim
ABD’li başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’nın 3. dünya savaşını başlatmasına izin vermeyeceğim
Ukrayna’nın ABD’yi savaşa çekmesi durumunda 3. dünya savaşının çıkabileceğini söyleyen Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy, başkan olması durumunda buna izin... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T22:24+0300
2023-10-30T22:24+0300
2023-10-30T22:24+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
cumhuriyetçi
3. dünya savaşı
rusya
kiev
askeri yardım
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ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Her ulus kendi çıkarlarını gütse üçüncü dünya savaşından kaçınırız, çünkü dünya savaşı aslında ayrı ayrı hiçbir ülkenin çıkarına değil” diye yazdı.“Böyle bir savaşın gerçekleşmesinin tek yolu, daha geniş bir savaşa meyilli Ukrayna gibi ülkelerin ABD’yi savaşa sürüklemeyi başarması” diyen Ramaswamy, “Benim yönetimimde bu olmayacak” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html
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ukrayna, abd, cumhuriyetçi, 3. dünya savaşı, rusya, kiev, askeri yardım
ukrayna, abd, cumhuriyetçi, 3. dünya savaşı, rusya, kiev, askeri yardım
ABD’li başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’nın 3. dünya savaşını başlatmasına izin vermeyeceğim
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Ukrayna’nın ABD’yi savaşa çekmesi durumunda 3. dünya savaşının çıkabileceğini söyleyen Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy, başkan olması durumunda buna izin vermeyeceğini belirtti.
ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X sosyal medya
platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Her ulus kendi çıkarlarını gütse üçüncü dünya savaşından kaçınırız, çünkü dünya savaşı aslında ayrı ayrı hiçbir ülkenin çıkarına değil
” diye yazdı.
“Böyle bir savaşın gerçekleşmesinin tek yolu, daha geniş bir savaşa meyilli Ukrayna gibi ülkelerin ABD’yi savaşa sürüklemeyi başarması” diyen Ramaswamy, “Benim yönetimimde bu olmayacak” diye ekledi.