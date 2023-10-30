https://sputniknews.com.tr/20231030/abdli-baskan-adayi-ramaswamy-ukraynanin-3-dunya-savasini-baslatmasina-izin-vermeyecegim-1076892333.html

ABD’li başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’nın 3. dünya savaşını başlatmasına izin vermeyeceğim

ABD’li başkan adayı Ramaswamy: Ukrayna’nın 3. dünya savaşını başlatmasına izin vermeyeceğim

Ukrayna’nın ABD’yi savaşa çekmesi durumunda 3. dünya savaşının çıkabileceğini söyleyen Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy, başkan olması durumunda buna izin... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T22:24+0300

2023-10-30T22:24+0300

2023-10-30T22:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

cumhuriyetçi

3. dünya savaşı

rusya

kiev

askeri yardım

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ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan iş insanı Vivek Ramaswamy, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, “Her ulus kendi çıkarlarını gütse üçüncü dünya savaşından kaçınırız, çünkü dünya savaşı aslında ayrı ayrı hiçbir ülkenin çıkarına değil” diye yazdı.“Böyle bir savaşın gerçekleşmesinin tek yolu, daha geniş bir savaşa meyilli Ukrayna gibi ülkelerin ABD’yi savaşa sürüklemeyi başarması” diyen Ramaswamy, “Benim yönetimimde bu olmayacak” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231030/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-abdnin-destegine-bagimli-olan-ukrayna-para-istemeye-devam-ediyor-1076890869.html

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ukrayna, abd, cumhuriyetçi, 3. dünya savaşı, rusya, kiev, askeri yardım