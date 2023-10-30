https://sputniknews.com.tr/20231030/4-lira-hatasi-googleda-dolar-neden-dusuk-gozuktu-1076872464.html
4 lira hatası: Google'da dolar neden düşük gözüktü?
4 lira hatası: Google'da dolar neden düşük gözüktü?
Google'da yaşanan dolar hatası gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu aratanlar Google'da 24.05 TL olduğunu gören yatırımcılar kısa süreli panik yaşadı. Sabah... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T08:29+0300
2023-10-30T08:29+0300
2023-10-30T08:29+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
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Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.Dolar neden düşük gözüktü?Grafik eşliğinde 24.05'e düştüğü gösterilse de söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalı, yani bir fiyatlama mümkün değil. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen veri, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.Güncel dolar kuruSabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği doların 28.25 TL'ye yükseldiği görüldü.Düzeltiden hatayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076778354.html
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4 lira hatası: Google'da dolar neden düşük gözüktü?
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Google'da yaşanan dolar hatası gündem oldu. Doların ne kadar olduğunu aratanlar Google'da 24.05 TL olduğunu gören yatırımcılar kısa süreli panik yaşadı. Sabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği doların 28.25 TL'ye yükseldiği görüldü.
Geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkarmasının ardından gözler dolar/TL kuruna çevrilmişti. Son 3 gündür 28.10 TL dolaylarında işlem gören dolar dün akşam yaşanan bir hata nedeniyle Google arama motorunda 4 TL birden düşerek 24 TL olarak göründü.
Dolar neden düşük gözüktü?
Grafik eşliğinde 24.05'e düştüğü gösterilse de söz konusu saatlerde piyasa işlemlere kapalı, yani bir fiyatlama mümkün değil. Sistemsel bir hata olduğu düşünülen veri, yatırımcılarda kısa süreli bir paniğe neden oldu.
Sabah saatlerinde yapılan aramalarda hatanın düzeltildiği doların 28.25 TL'ye yükseldiği görüldü.
Düzeltiden hatayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.