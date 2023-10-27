https://sputniknews.com.tr/20231027/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076778354.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,1690 liradan, euro 29,7730 liradan güne başladı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T09:21+0300
2023-10-27T09:21+0300
2023-10-27T09:21+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
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Serbest piyasada 28,1670 liradan alınan dolar, 28,1690 liradan satılıyor. 29,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7730 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,1610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6750 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 800 lira, çeyrek altın 2 bin 916 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 628 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1988 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 88.95 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.95 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 34.134 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,1690 liradan, euro 29,7730 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,1670 liradan alınan dolar, 28,1690 liradan satılıyor. 29,7710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7730 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,1610 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6750 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 800 lira, çeyrek altın 2 bin 916 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 628 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1988 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.662 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 88.95 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88.95 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 34.134 dolar seviyesinde.