Yeşilçam oyuncularının sesi Jeyan Mahfi Tözüm hayatını kaybetti

"Tiyatromuzun duayen oyuncusu, ustamız, Jejan Mahfi Ayral’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Çok küçük yaşlarda Peer Gynt piyesinde küçük bir çocuk olarak adımını attığı sahnede, Darülbedayi geleneğinin önemli ismi, babası Necdet Mahfi Ayral’ın teşvikiyle başlayan oyunculuk yaşantısı, sinemada Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yonca’ olarak bilinen kadın oyuncuları dahil birçok oyuncuya ses, sahnede birçok role hayat verdiği uzun ve verimli bir yolculuğa dönüştü. Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan sanat hayatında, tiyatromuzun geleneğini genç kuşaklara taşıyan, 109 yıllık tarihimizin önemli bir parçası oldu.



Jeyan Mahfi Ayral, yarın (30 Ekim Pazartesi) Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.



Ailesinin isteğiyle, tiyatromuzda tören düzenlenmeyecektir.



İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, sanatçımızın ailesine, tiyatro camiasına, dost ve sevenlerine baş sağlığı dileriz…