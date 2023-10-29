Yeni Delhi’nin ikonik yapılarından Kutub Minar Türk bayrağıyla aydınlatıldı
© Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçiliği13. yüzyılda Delhi Sultanlığı'nca inşa edilen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin ikonik yapılarından olan UNESCO Dünya Mirası Kutub Minar, Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına Türk bayrağıyla aydınlatıldı.
© Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçiliği
13. yüzyılda Delhi Sultanlığı'nca inşa edilen, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’nin ikonik yapılarından olan UNESCO Dünya Mirası Kutub Minar, Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına Türk bayrağıyla aydınlatıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Yeni Delhi Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla UNESCO Dünya Mirası Kutub Minar'a yansıtılan Türk bayrağı fotoğrafını paylaştı.
Büyükelçilik sosyal medya platformu X üzerinden #TürkiyeYüzyılı etiketiyle paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
13. yüzyılda Delhi Sultanlığınca inşa edilen, Yeni Delhi’nin ikonik yapılarından olan UNESCO Dünya Mirası Kutub Minar, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına bayrağımızla aydınlatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet 100 yaşında!
New Delhi’s iconic monument Qutub Minar, which is a UNESCO World Heritage Site that dates back to the 13th century, was illuminated with 🇹🇷 to commemorate the centenary of the Republic of Türkiye.— Turkish Embassy-New Delhi/Yeni Delhi Büyükelçiliği (@TurkEmbDelhi) October 29, 2023
Turkish Republic is 100 years old!
Happy Republic Day! #TürkiyeCentury pic.twitter.com/o4ryVAlckT