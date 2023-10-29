https://sputniknews.com.tr/20231029/turk-donanmasinin-istanbul-bogazindaki-resmigecidinin-gokyuzunden-cekilen-goruntuleri-paylasildi-1076861368.html
Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidinin gökyüzünden çekilen görüntüleri paylaşıldı
Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidinin gökyüzünden çekilen görüntüleri paylaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirilen resmigeçidin havadan çekilmiş... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T20:21+0300
2023-10-29T20:21+0300
2023-10-29T20:21+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
cumhuriyet
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
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MSB'den yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine katılan 100 gemimizin gökyüzünden Mavi Vatan'a yansıyan eşsiz görüntüleri" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, başta TCG Anadolu olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 geminin gerçekleştirdiği geçit töreninin havadan görüntülendiği anlar da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/1076859272.html
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milli savunma bakanlığı (msb), cumhuriyet, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
milli savunma bakanlığı (msb), cumhuriyet, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim
Türk donanmasının İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidinin gökyüzünden çekilen görüntüleri paylaşıldı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle gerçekleştirilen resmigeçidin havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
MSB'den yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine katılan 100 gemimizin gökyüzünden Mavi Vatan'a yansıyan eşsiz görüntüleri" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, başta TCG Anadolu olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 geminin gerçekleştirdiği geçit töreninin havadan görüntülendiği anlar da yer aldı.