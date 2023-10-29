https://sputniknews.com.tr/20231029/yaklasik-350-bin-parcayla-turk-bayragi-yapildi-guinnes-yetkilileri-onayladi-1076826790.html
Yaklaşık 350 bin parçayla Türk bayrağı yapıldı: Guinness yetkilileri onayladı
Yaklaşık 350 bin parçayla Türk bayrağı yapıldı: Guinness yetkilileri onayladı
İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaklaşık 350 bin Lego parçası kullanılarak yapılan Türk bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T12:48+0300
2023-10-29T12:48+0300
2023-10-29T14:22+0300
türk bayrağı
türkiye
guinness rekorlar kitabı
lego
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İstanbul'da Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde Cumhuriyet'in 100. yılı için 350 bine yakın Lego parçasıyla dev Türk bayrağı yapıldı.Bir ay süren çalışmalara, merkezi ziyaret eden 6 bin kişi katkı sundu. Çalışmalarda özel olarak seçilen 3-14 yaş arası çocuklar da yer aldı.760 saatlik çalışmanın sonucunda 4.40 x 7.34 metre ölçülerinde dev Türk bayrağı ortaya çıktı.Dev bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümü ve onayının ardından 'dünyada Lego ile yapılan en büyük bayrak' unvanını aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/pttden-cumhuriyetin-100-yili-icin-anma-pulu-ve-ilk-gun-zarfi-1076832526.html
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türk bayrağı, guinness rekorlar kitabı, lego
türk bayrağı, guinness rekorlar kitabı, lego
Yaklaşık 350 bin parçayla Türk bayrağı yapıldı: Guinness yetkilileri onayladı
12:48 29.10.2023 (güncellendi: 14:22 29.10.2023) Abone ol
İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaklaşık 350 bin Lego parçası kullanılarak yapılan Türk bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
İstanbul'da Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde Cumhuriyet'in 100. yılı için 350 bine yakın Lego parçasıyla dev Türk bayrağı yapıldı.
Bir ay süren çalışmalara, merkezi ziyaret eden 6 bin kişi katkı sundu. Çalışmalarda özel olarak seçilen 3-14 yaş arası çocuklar da yer aldı.
760 saatlik çalışmanın sonucunda 4.40 x 7.34 metre ölçülerinde dev Türk bayrağı ortaya çıktı.
Dev bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümü ve onayının ardından 'dünyada Lego ile yapılan en büyük bayrak' unvanını aldı.