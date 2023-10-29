https://sputniknews.com.tr/20231029/yaklasik-350-bin-parcayla-turk-bayragi-yapildi-guinnes-yetkilileri-onayladi-1076826790.html

Yaklaşık 350 bin parçayla Türk bayrağı yapıldı: Guinness yetkilileri onayladı

Yaklaşık 350 bin parçayla Türk bayrağı yapıldı: Guinness yetkilileri onayladı

İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaklaşık 350 bin Lego parçası kullanılarak yapılan Türk bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:48+0300

2023-10-29T12:48+0300

2023-10-29T14:22+0300

türk bayrağı

türkiye

guinness rekorlar kitabı

lego

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İstanbul'da Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde Cumhuriyet'in 100. yılı için 350 bine yakın Lego parçasıyla dev Türk bayrağı yapıldı.Bir ay süren çalışmalara, merkezi ziyaret eden 6 bin kişi katkı sundu. Çalışmalarda özel olarak seçilen 3-14 yaş arası çocuklar da yer aldı.760 saatlik çalışmanın sonucunda 4.40 x 7.34 metre ölçülerinde dev Türk bayrağı ortaya çıktı.Dev bayrak, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin ölçümü ve onayının ardından 'dünyada Lego ile yapılan en büyük bayrak' unvanını aldı.​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20231029/pttden-cumhuriyetin-100-yili-icin-anma-pulu-ve-ilk-gun-zarfi-1076832526.html

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türk bayrağı, guinness rekorlar kitabı, lego