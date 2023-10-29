https://sputniknews.com.tr/20231029/pttden-cumhuriyetin-100-yili-icin-anma-pulu-ve-ilk-gun-zarfi-1076832526.html

PTT'den Cumhuriyetin 100. yılı için anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den Cumhuriyetin 100. yılı için anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T11:11+0300

2023-10-29T11:11+0300

2023-10-29T11:11+0300

türkiye

ptt

cumhuriyet

anma

pul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076835360_0:181:2347:1501_1920x0_80_0_0_c9c4917596514611fa1ae5f0d3129650.jpg

PTT'den yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' konulu 15 lira bedelli anma pulu ve söz konusu pula ait 35 lira bedelli ilk gün zarfı, ayrıca içerisinde anma pulu, seri numaralı blok pulun bulunduğu kitapçık ile ilk gün zarfı bulunan portföy 300 lira bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi alanında, PTT iş yerlerinde, kuruma ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılmaya başlandı.Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Ulus PTT Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu'nda "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı 29.10.2023 Ankara" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20231028/hazine-ve-maliye-bakanligindan-cumhuriyetin-100-yilina-ozel-hatira-parasi-1076819439.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ptt, cumhuriyet, anma, pul