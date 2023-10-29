https://sputniknews.com.tr/20231029/ukrayna-ordusu-luganskta-cocuklarin-bulundugu-bir-okula-fuzeli-saldirida-bulundu-1076860871.html

Ukrayna ordusu Lugansk’ta çocukların bulunduğu bir okula füzeli saldırıda bulundu

Ukrayna ordusu Lugansk’ta çocukların bulunduğu bir okula füzeli saldırıda bulundu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde içinde yaklaşık 20 çocuğun bulunduğu bir okul binasına füzeli saldırı düzenlediği öğrenildi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T19:54+0300

2023-10-29T19:54+0300

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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Troitskiy bölge yönetiminin Telegram kanalından bugün yapılan açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Cuma günü Moskova saati ile 17.15 (TSİ ile aynı) sularında LHC’nin Novoçervonoye köyündeki okul binasına füzeli saldırı düzenledi.Açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bir kez daha kasıtlı olarak sivillere füze saldırısı düzenledi. O anda okulda (çocukların katıldığı bir kutlama sırasında) yaklaşık 20 çocuk ve velileri vardı. Mucize eseri can kayıpları önlenebildi” ifadelerine yer verildi.Yerel yönetime göre ateşlenen mühimmat, okul binasının 10 metre yakınına isabet etti, binanın pencereleri, kapıları ve cephesi hasar aldı.LHC askeri yönetiminin sözcüsü daha önce yılın başından bu yana, aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 65 sakinin, düşman ordusunun bombardımanı ve patlayıcı madde ile temas nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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