TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus siyasetçi: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor
07:04
1 dk
SESLİ HABER
İsrail: Radikal İslam'a karşı 3. Dünya Savaşı yürütüyoruz
07:14
1 dk
SESLİ HABER
Orban: AB, Sovyetler Birliği’nin başarısız parodisi
07:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Washington, İsrail'den Gazze operasyonunu ertelemesini istedi
07:49
1 dk
SESLİ HABER
AB ülkelerinde Ukrayna anlaşmazlığı
08:03
1 dk
SESLİ HABER
Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
08:23
2 dk
SESLİ HABER
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
08:32
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası Başkanı: İsrail-Filistin çatışması ciddi ekonomik risk taşıyor
08:41
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan: AB dışişleri bakanları Ukrayna yorgunluğundan bahsediyor
08:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Abrams tankları Ukrayna'daki çatışmanın gidişatını değiştirmeyecek
09:06
1 dk
SESLİ HABER
Suriyeli uzman: ABD üslerine yapılan saldırılar sadece bir başlangıç
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya Bankası Başkanı: İsrail-Filistin çatışması ciddi ekonomik risk taşıyor
09:23
1 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
09:33
4 dk
SESLİ HABER
İsrail'in BM Büyükelçisi, Genel Sekreter Guterres'in istifasını istedi
09:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dugina suikastını CIA'in eğittiği Ukraynalılar gerçekleştirdi
09:53
2 dk
SESLİ HABER
Eski Almanya Başbakanı: ABD, Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi
10:06
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Kongre’nin Ukrayna için onay verdiği fon neredeyse bitti
10:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD, İran'la büyük bir savaşa doğru gidiyor
10:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: Demir Kubbe hava savunma sistemi çökebilir
11:17
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Amerikan özel kuvvetleri Gazze'de vuruldu
11:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
11:36
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
11:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Mossad Başkanı: Kara harekatı için acele etmeye gerek yok
12:20
2 dk
SESLİ HABER
‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
12:28
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: ABD yüzbinlerce Amerikalıyı Ortadoğu'dan tahliye etmeye hazırlanıyor
12:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD Senatosu Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım talebini geri çevirebilir
16:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD'li Gazeteci Hersh: Hamas, İsrail'e düzenlenen saldırıda yalnız değildi
17:18
3 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
17:27
1 dk
SESLİ HABER
FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
17:35
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
17:44
1 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:28
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
18:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
18:49
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
19:06
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
19:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:49
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
20:04
2 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
20:13
7 dk
SESLİ HABER
Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus Duması Başkanı: “Aklını kaçırmış Biden tecrit edilmeli”
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
21:05
2 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
08:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
08:31
1 dk
SESLİ HABER
FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
09:24
3 dk
SESLİ HABER
Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
09:40
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak
09:52
2 dk
1 ASIRLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
10:04
8 dk
SESLİ HABER
İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
10:19
2 dk
MİLLİ MÜCADELENİN KİTAPLARI
İsimlerini kurtuluştan aldılar
10:31
6 dk
SESLİ HABER
Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
10:44
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
10:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun
11:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
55 dk
CUMHURİYET 100. YIL ÖZEL
Geçmişte, günümüzde ve gelecekte Cumhuriyet
18:02
49 dk
SESLİ HABER
Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
21:17
2 dk
SESLİ HABER
‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
21:48
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore: Orta Doğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
22:21
2 dk
SESLİ HABER
Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir
22:49
2 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
23:13
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz basını: Bazı siyasetçi, asker ve istihbaratçılar Netanyahu'nun istifasını istedi
23:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
23:36
2 dk
SESLİ HABER
Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
23:44
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231029/tbmm-baskani-kurtulmus-cumhuriyet-hepimizin-bas-taci-hepimizi-icine-alan-bir-ortak-catidir-1076861860.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır. Bu kutsal çatı altında görev yapan milletvekilleri olarak... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T20:39+0300
2023-10-29T20:39+0300
türkiye
numan kurtulmuş
cumhuriyet
ankara cumhuriyet başsavcılığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076859994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2be081334fafc306b69750b8d861c7da.jpg
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in doğduğu mekanda 100 yıl sonra aynı heyecan ve coşkuyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, ilk Meclis'in üyelerini saygıyla ve minnetle yad ettiğini söyledi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı basan İngiliz askerlerinin, vekillerin bir kısmını tutukladığını ve Meclis'i dağıttığını hatırlatarak, baskından ve tutuklamalardan kurtulan milletvekillerinin Anadolu'ya geçmelerinin ardından işgale direnişin temelini oluşturmak üzere Meclis'in çatısı altında yoğun bir faaliyete başladıklarını anlattı.Meclis-i Mebusan'ın son, TBMM'nin ilk binası olan Birinci Meclis Binası'nda tarihi kararlar alındığını dile getiren Kurtulmuş, silah arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhuriyetin ilk ateşini yaktığını belirtti. Kurtulmuş, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresiyle Türkiye’de Milli Mücadele ateşinin alevlendiğini ve milletin büyük bir varoluş mücadelesine kalkıştığını vurguladı.'TBMM, milletin bir amaç uğrunda birleştiği evi oldu'Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de oy birliğiyle "Vatan bölünmez bir bütündür" fikrinin kabul edildiğine işaret eden Kurtulmuş, bu tarih itibarıyla Büyük Millet Meclisi'nin artık işgale direnişin komuta merkezi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yaşam kaynağı, milletin tek bir amaç uğrunda birleştiği evi olduğunu ifade etti.Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine işaret eden Kurtulmuş, aynı ismi taşıdığı dedesi Binbaşı Gazi Numan Kurtulmuş'un da bu savaşta sağ kalça kemiğinden aldığı kurşun yarasıyla malulen emekli olduğunu ve hayatının geri kalanını aksayarak geçirdiğini anlattı.Kurtulmuş, büyük medeniyetlerin, büyük milletlerin tarihe bakışlarının birikim, tarihi müktesebat ve devamlılık anlayışı üzerinde olduğunu ifade ederek, "Millet-i ebet müddet tanımıyla yetiştiğimiz devlet felsefesi, tarihimize ve şehadet bilinciyle verilen tüm mücadelelere hürmet etme ahlakını hepimize kazandırmıştır" dedi.'Gazzeliler ve Filistin halkı, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte oldu'Kurtulmuş, Trablusgarp Savaşı'yla başlayıp aralıksız şekilde Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'yle devam eden zorlu yıllarda tüm cephelerde şehit olanları rahmetle ve şükranla anmanın tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:Genelkurmay Başkanlığının şehit defterlerinde 554 Filistinlinin isminin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Çanakkale'deki şehitlik abidesinde Gazzeli, Nabluslu, Kudüslü Ahmetlerin, Mehmetlerin yattığını biliyoruz ve onlara şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'TBMM ve Cumhuriyet, direniş sembolü olmuştur'Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, 20 Ocak 1921'de "1921 Anayasası"nı kabul etmeleriyle cumhuriyetin ilk ilanının adımlarının atıldığını belirtti.Cumhuriyetin ilanının yasa teklifinin bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından bu binada okunduğunu, milletin vekilleri tarafından "Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle ayakta alkışlarla karşılandığının altını çizen Kurtulmuş, "TBMM ve Cumhuriyet, uzak Asya'dan Kuzey Afrika'ya tüm sömürge halklarının umut ışığı, ilham kaynağı ve direniş sembolü olmuştur. Daha İstiklal Savaşı henüz devam ederken Mustafa Kemal Paşa'nın mazlum ülkelere desteği ve ilgisi de dünyanın dikkatini çekmiştir" dedi.Atatürk’ün bir asır önce anlattığı dünyanın, bugünküyle aynı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:'Demokrasilerde farklı fikirler ihtilaf vesilesidir'Kurtulmuş, TBMM'nin cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğuna dikkati çekerek, demokrasilerde ihtilaflardan, farklı görüşlerden çekinilmeyeceğini ve korkulamayacağını söyledi.Demokrasilerde farklı fikirlerin, ihtilaf vesilesi olduğunu ama tefrika vesilesi olmadığını belirten Kurtulmuş, "Demokrasilerde ihtilafı bir zenginlik aracı olarak göreceğiz ve ötekileştirmelere fırsat vermeden, milletin vekilleri olarak milletimizi, Cumhuriyetimizin ikinci asrına taşımak için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemiz ve milletimiz için nice 100 yıllara erişmek dileği ve inancıyla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Konuşmasının bu bölümünde salondakileri ayağa davet eden Kurtulmuş, 100 yıl önce cumhuriyetin ilan edilmesine ilişkin kanunu okudu. Bunun üzerine salondakiler de alkışlarla karşılık verdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, cumhuriyeti bugünlere getirenlere şükran borcunu ödeyebilmek için ülkeyi daha güçlü yarınlara doğru taşımanın ortak ve kutsal bir görevi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231029/emekli-tumamiral-gurdenizden-100-yilda-100-gemi-yorumu-mavi-vatan-gelecegi-icin-ne-buyuk-guvence-1076859733.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076859994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62b3014f61e5f8167a21d5114e3dbf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, cumhuriyet, ankara cumhuriyet başsavcılığı
numan kurtulmuş, cumhuriyet, ankara cumhuriyet başsavcılığı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır

20:39 29.10.2023
© AA / TBMMTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Programı" kapsamında Birinci Meclis binasındaki kutlamalara katılarak konuşma yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. Yılı Kutlama Programı kapsamında Birinci Meclis binasındaki kutlamalara katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
© AA / TBMM
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır. Bu kutsal çatı altında görev yapan milletvekilleri olarak en büyük şevk kaynağımız, Meclisimize milletimizin duyduğu güven ve Cumhuriyetimizin sonraki asırlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyabilme arzusunun verdiği heyecandır." dedi.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen kutlama programına katıldı.
Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in doğduğu mekanda 100 yıl sonra aynı heyecan ve coşkuyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanlarını, ilk Meclis'in üyelerini saygıyla ve minnetle yad ettiğini söyledi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 21 Aralık 1918'de Meclis-i Mebusan'ı basan İngiliz askerlerinin, vekillerin bir kısmını tutukladığını ve Meclis'i dağıttığını hatırlatarak, baskından ve tutuklamalardan kurtulan milletvekillerinin Anadolu'ya geçmelerinin ardından işgale direnişin temelini oluşturmak üzere Meclis'in çatısı altında yoğun bir faaliyete başladıklarını anlattı.
Meclis-i Mebusan'ın son, TBMM'nin ilk binası olan Birinci Meclis Binası'nda tarihi kararlar alındığını dile getiren Kurtulmuş, silah arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhuriyetin ilk ateşini yaktığını belirtti. Kurtulmuş, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresiyle Türkiye’de Milli Mücadele ateşinin alevlendiğini ve milletin büyük bir varoluş mücadelesine kalkıştığını vurguladı.

'TBMM, milletin bir amaç uğrunda birleştiği evi oldu'

Osmanlı Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de oy birliğiyle "Vatan bölünmez bir bütündür" fikrinin kabul edildiğine işaret eden Kurtulmuş, bu tarih itibarıyla Büyük Millet Meclisi'nin artık işgale direnişin komuta merkezi, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yaşam kaynağı, milletin tek bir amaç uğrunda birleştiği evi olduğunu ifade etti.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemine işaret eden Kurtulmuş, aynı ismi taşıdığı dedesi Binbaşı Gazi Numan Kurtulmuş'un da bu savaşta sağ kalça kemiğinden aldığı kurşun yarasıyla malulen emekli olduğunu ve hayatının geri kalanını aksayarak geçirdiğini anlattı.
Kurtulmuş, büyük medeniyetlerin, büyük milletlerin tarihe bakışlarının birikim, tarihi müktesebat ve devamlılık anlayışı üzerinde olduğunu ifade ederek, "Millet-i ebet müddet tanımıyla yetiştiğimiz devlet felsefesi, tarihimize ve şehadet bilinciyle verilen tüm mücadelelere hürmet etme ahlakını hepimize kazandırmıştır" dedi.

'Gazzeliler ve Filistin halkı, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte oldu'

Kurtulmuş, Trablusgarp Savaşı'yla başlayıp aralıksız şekilde Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'yle devam eden zorlu yıllarda tüm cephelerde şehit olanları rahmetle ve şükranla anmanın tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Dün Osmanlı Cihan Devleti'ni parçalayabilmek adına birleşen tüm şer güçlerin bugün de Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmekle meşgul olduklarını hepimiz üzülerek izliyoruz. Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen ve soykırıma tabi tutulan Gazzeliler ve Filistin halkı, geçen yüzyılda Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda, tüm cephelerde Anadolu insanıyla birlikte olmuş, dedelerimizle yan yana aynı siperlerde, aynı cephelerde savaşmışlardı. Romanya'da, Galiçya'da, tüm Şark cephelerinde, Irak'ta, Hicaz bölgesinde, Çanakkale'de çarpışan, feda-i can eden Filistinli, Gazzeli şehitlerimiz, dedelerimizle birlikte toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi yatmaktadır. Onların hep birlikte toprağı vatan kılan şehadet şerbetini hamdederek, şükrederek içtiklerini biliyoruz."
Genelkurmay Başkanlığının şehit defterlerinde 554 Filistinlinin isminin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Çanakkale'deki şehitlik abidesinde Gazzeli, Nabluslu, Kudüslü Ahmetlerin, Mehmetlerin yattığını biliyoruz ve onlara şükranlarımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'TBMM ve Cumhuriyet, direniş sembolü olmuştur'

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, 20 Ocak 1921'de "1921 Anayasası"nı kabul etmeleriyle cumhuriyetin ilk ilanının adımlarının atıldığını belirtti.
Cumhuriyetin ilanının yasa teklifinin bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından bu binada okunduğunu, milletin vekilleri tarafından "Yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle ayakta alkışlarla karşılandığının altını çizen Kurtulmuş, "TBMM ve Cumhuriyet, uzak Asya'dan Kuzey Afrika'ya tüm sömürge halklarının umut ışığı, ilham kaynağı ve direniş sembolü olmuştur. Daha İstiklal Savaşı henüz devam ederken Mustafa Kemal Paşa'nın mazlum ülkelere desteği ve ilgisi de dünyanın dikkatini çekmiştir" dedi.
Atatürk’ün bir asır önce anlattığı dünyanın, bugünküyle aynı olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki emperyalistler ya da yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın, adaletin egemen olduğu bir düzene geçilecektir. Bizler 100 yıllık süreçte Cumhuriyetimizi koruyup, onu değerler dünyasıyla yaşatarak, demokrasiyi hayata geçirerek, millet iradesinin üstünlüğüne inanarak geldik. Cumhuriyetin ruhunda demokrasiyi, hukuk güvenliğini, eşitliği, insan ve millet sevgisini, yurttaş olarak sorumluluk aidiyetini, birbirimize saygıyı, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Bu bağlamda Cumhuriyet hepimizin baş tacı, hepimizi içine alan bir ortak çatıdır. Bu kutsal çatı altında görev yapan milletvekilleri olarak en büyük şevk kaynağımız, Meclisimize milletimizin duyduğu güven ve Cumhuriyetimizin sonraki asırlara çok daha güçlü bir şekilde taşıyabilme arzusunun verdiği heyecandır."

'Demokrasilerde farklı fikirler ihtilaf vesilesidir'

Kurtulmuş, TBMM'nin cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğuna dikkati çekerek, demokrasilerde ihtilaflardan, farklı görüşlerden çekinilmeyeceğini ve korkulamayacağını söyledi.
Demokrasilerde farklı fikirlerin, ihtilaf vesilesi olduğunu ama tefrika vesilesi olmadığını belirten Kurtulmuş, "Demokrasilerde ihtilafı bir zenginlik aracı olarak göreceğiz ve ötekileştirmelere fırsat vermeden, milletin vekilleri olarak milletimizi, Cumhuriyetimizin ikinci asrına taşımak için cansiperane bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemiz ve milletimiz için nice 100 yıllara erişmek dileği ve inancıyla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmasının bu bölümünde salondakileri ayağa davet eden Kurtulmuş, 100 yıl önce cumhuriyetin ilan edilmesine ilişkin kanunu okudu. Bunun üzerine salondakiler de alkışlarla karşılık verdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, cumhuriyeti bugünlere getirenlere şükran borcunu ödeyebilmek için ülkeyi daha güçlü yarınlara doğru taşımanın ortak ve kutsal bir görevi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"İnşallah Türkiye'yi sadece çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak değil, çağdaş muasır medeniyetler seviyesinin çok ötesine taşımak için canla, başla, gece gündüz, azim ve gayretle çalışacağız. Yine ilk Meclistekilerin ortak fikri olan 'Türkiye'yi mandacılara teslim etmemek, Türkiye'yi bağımsız bir ülke olarak ayağa kaldırmak' fikrini daha da ileriye götürerek her alanda tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Cumhuriyetimizi, milletimizle buluşturduğumuz gibi, Cumhuriyetimizi kusursuz bir demokrasiyle de taçlandıracağız ve ikinci yüzyılı Allah'ın izniyle sizlerin gayretiyle, milletimizin çabasıyla 'sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı' olacaktır."
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
TÜRKİYE
Emekli Tümamiral Gürdeniz'den 100. yılda 100 gemi yorumu: Mavi Vatan geleceği için ne büyük güvence
18:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала