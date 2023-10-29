https://sputniknews.com.tr/20231029/msb-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-kapsaminda-duzenlenen-hava-gosterilerini-paylasti-1076865457.html
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T23:21+0300
2023-10-29T23:21+0300
2023-10-29T23:21+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
cumhuriyet
cumhuriyet
hava kuvvetleri komutanlığı
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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da hava gösterileri gerçekleştirdi.MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının hava gösterilerinden ve kokpit içerisinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231029/milli-egitim-bakani-tekinden-okullarin-1-gunlugune-tatil-edilmesine-iliskin-aciklama-1076864830.html
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milli savunma bakanlığı (msb), 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, cumhuriyet, cumhuriyet, hava kuvvetleri komutanlığı
milli savunma bakanlığı (msb), 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, cumhuriyet, cumhuriyet, hava kuvvetleri komutanlığı
MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının düzenledikleri hava gösterilerini paylaştı.
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da hava gösterileri gerçekleştirdi.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının hava gösterilerinden ve kokpit içerisinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.