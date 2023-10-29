https://sputniknews.com.tr/20231029/msb-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-kapsaminda-duzenlenen-hava-gosterilerini-paylasti-1076865457.html

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen hava gösterilerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T23:21+0300

2023-10-29T23:21+0300

2023-10-29T23:21+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

cumhuriyet

cumhuriyet

hava kuvvetleri komutanlığı

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Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da hava gösterileri gerçekleştirdi.MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçakları Antalya, Batman, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Konya ve Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katılarak Cumhuriyet coşkusu yaşayan vatandaşlarımızı selamladı" ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, farklı tiplerdeki muharip jet, ulaştırma ve eğitim uçaklarının hava gösterilerinden ve kokpit içerisinden görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

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