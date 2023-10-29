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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:
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okul, öğrenci, recep tayyip erdoğan, cumhuriyet, cumhuriyet

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okulların 1 günlüğüne tatil edilmesine ilişkin açıklama

22:35 29.10.2023 (güncellendi: 22:40 29.10.2023)
© AA / Arda KüçükkayaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
© AA / Arda Küçükkaya
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın okulların 1 günlüğüne tatil edilmesi kararına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye'nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.
Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet'imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet'in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 30 Ekim'de okullar tatil edildi
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