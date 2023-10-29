https://sputniknews.com.tr/20231029/milli-savunma-bakanligndan-cumhuriyetin-100uncu-yili-paylasimi-1076830001.html
Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun
Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan Cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T09:04+0300
2023-10-29T09:04+0300
2023-10-29T09:05+0300
türkiye
cumhuriyet
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 100’üncü yılına dair "Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulundu.Bakanlığın 100. yıl kutlamasında "Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı’nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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cumhuriyet, milli savunma bakanlığı (msb)
cumhuriyet, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun
09:04 29.10.2023 (güncellendi: 09:05 29.10.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan Cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 100’üncü yılına dair "Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulundu.
Bakanlığın 100. yıl kutlamasında "Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı’nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.