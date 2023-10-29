https://sputniknews.com.tr/20231029/milli-savunma-bakanligndan-cumhuriyetin-100uncu-yili-paylasimi-1076830001.html

Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun

Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan Cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

cumhuriyet

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 100’üncü yılına dair "Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun! Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Millî Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulundu.Bakanlığın 100. yıl kutlamasında "Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı’nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

cumhuriyet, milli savunma bakanlığı (msb)