https://sputniknews.com.tr/20231029/kilicdaroglu-yeni-yuzyilda-cumhuriyetimizin-demokrasi-ozlemini-yerine-getirmeliyiz-1076837728.html
Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz
Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz" dedi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T12:53+0300
2023-10-29T12:53+0300
2023-10-29T12:53+0300
kemal kılıçdaroğlu
türkiye
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı."Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşüncelerinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1076835109.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.
"Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşüncelerinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz" yanıtını verdi.