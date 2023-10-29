https://sputniknews.com.tr/20231029/kilicdaroglu-yeni-yuzyilda-cumhuriyetimizin-demokrasi-ozlemini-yerine-getirmeliyiz-1076837728.html

Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz

Kılıçdaroğlu: Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyetimizin demokrasi özlemini yerine getirmeliyiz" dedi. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:53+0300

2023-10-29T12:53+0300

2023-10-29T12:53+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı."Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşüncelerinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1076835109.html

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları