https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1076835109.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T11:06+0300
2023-10-29T11:06+0300
2023-10-29T11:22+0300
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recep tayyip erdoğan, anıtkabir, 29 ekim cumhuriyet bayramı
recep tayyip erdoğan, anıtkabir, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık
11:06 29.10.2023 (güncellendi: 11:22 29.10.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.