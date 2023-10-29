https://sputniknews.com.tr/20231029/istanbulda-cumhuriyetin-isiginda-100-yil-fener-alayi-dalisi-yapildi-1076826706.html
İstanbul'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı yapıldı
İstanbul'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı yapıldı
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Caddebostan'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T09:32+0300
2023-10-29T09:32+0300
2023-10-29T09:32+0300
cumhuriyet
türkiye
istanbul
29 ekim cumhuriyet bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076828563_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1bccc2a2f17434aaae4d73ea758181f5.jpg
Mendirek Alanı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunarak, denizde Türk bayrağı ve pankart açarak marşlar okudu.Kulüp Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, AA muhabirine, Atatürk'ün Cumhuriyetinin nice 100 yıllara taşınacağını söyledi.Sporcuların Mavi Vatan çağrışımı için denizden karaya ışık gösterisi yapacağını anlatan Saruhanoğlu, dalıcı ve yüzücülerden oluşan 134 kişilik ekibin denize dalış gerçekleştirdiğini belirtti.Saruhanoğlu, yarın ise Bağdat Caddesi'ndeki Fener Alayı'na katılacaklarını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/sahika-ercumen-cumhuriyetin-100-yili-icin-ozel-dalis-gerceklestirdi-1076822597.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1c/1076828563_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5f78db8140cf308eced7e6c410e02822.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhuriyet, istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı
cumhuriyet, istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı
İstanbul'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı yapıldı
Abone ol
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Caddebostan'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı gerçekleştirdi.
Mendirek Alanı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunarak, denizde Türk bayrağı ve pankart açarak marşlar okudu.
Kulüp Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, AA muhabirine, Atatürk'ün Cumhuriyetinin nice 100 yıllara taşınacağını söyledi.
Sporcuların Mavi Vatan çağrışımı için denizden karaya ışık gösterisi yapacağını anlatan Saruhanoğlu, dalıcı ve yüzücülerden oluşan 134 kişilik ekibin denize dalış gerçekleştirdiğini belirtti.
Saruhanoğlu, yarın ise Bağdat Caddesi'ndeki Fener Alayı'na katılacaklarını sözlerine ekledi.