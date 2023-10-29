https://sputniknews.com.tr/20231029/istanbulda-cumhuriyetin-isiginda-100-yil-fener-alayi-dalisi-yapildi-1076826706.html

İstanbul'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı yapıldı

İstanbul'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı yapıldı

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Caddebostan'da 'Cumhuriyetin Işığında 100. Yıl Fener Alayı' dalışı... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T09:32+0300

2023-10-29T09:32+0300

2023-10-29T09:32+0300

cumhuriyet

türkiye

istanbul

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Mendirek Alanı'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunarak, denizde Türk bayrağı ve pankart açarak marşlar okudu.Kulüp Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu, AA muhabirine, Atatürk'ün Cumhuriyetinin nice 100 yıllara taşınacağını söyledi.Sporcuların Mavi Vatan çağrışımı için denizden karaya ışık gösterisi yapacağını anlatan Saruhanoğlu, dalıcı ve yüzücülerden oluşan 134 kişilik ekibin denize dalış gerçekleştirdiğini belirtti.Saruhanoğlu, yarın ise Bağdat Caddesi'ndeki Fener Alayı'na katılacaklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/sahika-ercumen-cumhuriyetin-100-yili-icin-ozel-dalis-gerceklestirdi-1076822597.html

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cumhuriyet, istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı