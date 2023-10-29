https://sputniknews.com.tr/20231029/israilli-diplomatlar-su-an-turkiyede-degil-1076829748.html

Dışişleri kaynakları: İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil

Dışişleri kaynakları: İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil

Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kaynaklar, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Türkiye hakkında yaptığı son açıklamayla ilgili olarak, “İsrailli... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T00:01+0300

2023-10-29T00:01+0300

2023-10-29T00:04+0300

türkiye

eli cohen

dışişleri bakanlığı

israil

diplomat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/17/1057828196_184:0:1866:946_1920x0_80_0_0_62925138eb60830b24dc144bdaa7043b.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’in Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten ülkeden ayrılmış olduklarına dikkati çekti. Türk basınına bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi “İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibariyle ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibariyle Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi" dedi.Aynı kaynak, “Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı” ifadesini de kullandı. Geçtiğimiz günlerde basında İsrail kaynaklarına atfen çıkan haberlerde Büyükelçi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye’de görev yapan İsrailli diplomatların diplomatik kriz değil güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldıkları kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-disisleri-bakani-turkiyedeki-diplomatlara-geri-donmeleri-talimati-verdim-1076823055.html

türkiye

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eli cohen, dışişleri bakanlığı, israil, diplomat