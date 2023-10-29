https://sputniknews.com.tr/20231029/israilli-diplomatlar-su-an-turkiyede-degil-1076829748.html
Dışişleri kaynakları: İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil
Dışişleri kaynakları: İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil
Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kaynaklar, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Türkiye hakkında yaptığı son açıklamayla ilgili olarak, “İsrailli... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T00:01+0300
2023-10-29T00:01+0300
2023-10-29T00:04+0300
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eli cohen
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israil
diplomat
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’in Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten ülkeden ayrılmış olduklarına dikkati çekti. Türk basınına bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi “İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibariyle ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibariyle Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi" dedi.Aynı kaynak, “Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı” ifadesini de kullandı. Geçtiğimiz günlerde basında İsrail kaynaklarına atfen çıkan haberlerde Büyükelçi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye’de görev yapan İsrailli diplomatların diplomatik kriz değil güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldıkları kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231028/israil-disisleri-bakani-turkiyedeki-diplomatlara-geri-donmeleri-talimati-verdim-1076823055.html
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eli cohen, dışişleri bakanlığı, israil, diplomat
eli cohen, dışişleri bakanlığı, israil, diplomat
Dışişleri kaynakları: İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil
00:01 29.10.2023 (güncellendi: 00:04 29.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı’ndaki diplomatik kaynaklar, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in Türkiye hakkında yaptığı son açıklamayla ilgili olarak, “İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibariyle ülkemizden zaten ayrılmışlardı" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen’in Türkiye’deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten ülkeden ayrılmış olduklarına dikkati çekti.
Türk basınına bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi “İsrailli diplomatlar şu an Türkiye’de değil. 19 Ekim itibariyle ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim’de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik’teki diplomatların 19 Ekim itibariyle Türkiye’den ayrılacaklarını belirtmişlerdi" dedi.
Aynı kaynak, “Cohen’in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı” ifadesini de kullandı.
Geçtiğimiz günlerde basında İsrail kaynaklarına atfen çıkan haberlerde Büyükelçi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye’de görev yapan İsrailli diplomatların diplomatik kriz değil güvenlik gerekçesiyle ülkeden ayrıldıkları kaydedilmişti.