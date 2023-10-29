https://sputniknews.com.tr/20231029/eski-pentagon-danismani-abdyi-ukraynada-vietnam-senaryosu-bekliyor-1076843221.html
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
ABD'nin Ukrayna'ya olan ilgisini kaybettiğini söyleyen eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Washington'u Ukrayna'da Vietnam... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T14:52+0300
2023-10-29T14:52+0300
2023-10-29T14:52+0300
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
rusya
rusya savunma bakanlığı
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İsviçre merkezli Weltwoche dergisine demeç veren Macgregor, Washington yönetiminin Ukrayna'ya ilgisini kaybettiğini vurguladı.'Her şey Vietnam'daki gibi sona erecek ve çekileceğiz'Macgregor, "İşler istediğimiz gibi gitmediğinde, hata yaptığımızda uçup yok oluruz. Birisi Ukrayna'da ne olacak diye sorduğunda ise, en nihayetinde her şeyin Vietnam'daki gibi sona ereceğini ve çekileceğimizi söyleyebilirim" dedi.ABD'lilerin büyük bölümünün ülke sınırlarının dışında olup bitenlerden çok fazla kaygı duymadığına dikkat çeken Macgregor, bundan dolayı Washington'un 'konuyu değiştirmesinin' yeterli olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html
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ukrayna, abd, vietnam savaşı, vietnam, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, abd, vietnam savaşı, vietnam, abd savunma bakanlığı (pentagon), rusya, rusya savunma bakanlığı
Eski Pentagon danışmanı: ABD'yi Ukrayna'da Vietnam senaryosu bekliyor
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ABD'nin Ukrayna'ya olan ilgisini kaybettiğini söyleyen eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, Washington'u Ukrayna'da Vietnam senaryosunun beklediğini vurguladı.
İsviçre merkezli Weltwoche dergisine demeç veren Macgregor, Washington yönetiminin Ukrayna'ya ilgisini kaybettiğini vurguladı.
'Her şey Vietnam'daki gibi sona erecek ve çekileceğiz'
Macgregor, "İşler istediğimiz gibi gitmediğinde, hata yaptığımızda uçup yok oluruz. Birisi Ukrayna'da ne olacak diye sorduğunda ise, en nihayetinde her şeyin Vietnam'daki gibi sona ereceğini ve çekileceğimizi söyleyebilirim" dedi.
ABD'lilerin büyük bölümünün ülke sınırlarının dışında olup bitenlerden çok fazla kaygı duymadığına dikkat çeken Macgregor, bundan dolayı Washington'un 'konuyu değiştirmesinin' yeterli olduğunu belirtti.