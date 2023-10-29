https://sputniknews.com.tr/20231029/disisleri-bakanligi-cumhuriyetimizin-100-yili-kutlu-olsun-1076829645.html

Dışişleri Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun

Dışişleri Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle videolu bir paylaşımın bulundu. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T09:11+0300

2023-10-29T09:11+0300

2023-10-29T09:11+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

cumhuriyet

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. 81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi."Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadeleri kullanılırken paylaşılan videoda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözlerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/milli-savunma-bakanligndan-cumhuriyetin-100uncu-yili-paylasimi-1076830001.html

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dışişleri bakanlığı, cumhuriyet, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı