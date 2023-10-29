https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-komandolardan-tufekli-gosteri-1076844914.html
Cumhuriyetin 100. yılında komandolardan tüfekli gösteri
Cumhuriyetin 100. yılında komandolardan tüfekli gösteri
Kastamonu’da Cumhuriyet'in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T16:06+0300
2023-10-29T16:06+0300
2023-10-29T16:16+0300
türkiye
komando
tüfek
gösteri
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
zeybek
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Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyunun oynadı. Komandoların, zeybek oyunu dakikalarca alkışlandı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle bir gösteri yaptı. Gösterilerden sonra da geçiş töreni gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yili-turkiyenin-dort-yaninda-kutlaniyor-1076839236.html
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komando, tüfek, gösteri, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, zeybek
komando, tüfek, gösteri, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, zeybek
Cumhuriyetin 100. yılında komandolardan tüfekli gösteri
16:06 29.10.2023 (güncellendi: 16:16 29.10.2023) Abone ol
Kastamonu’da Cumhuriyet'in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı zeybek oyununu oynadı.
Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyunun oynadı.
Komandoların, zeybek oyunu dakikalarca alkışlandı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle bir gösteri yaptı. Gösterilerden sonra da geçiş töreni gerçekleştirildi.