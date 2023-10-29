https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yilinda-komandolardan-tufekli-gosteri-1076844914.html

Cumhuriyetin 100. yılında komandolardan tüfekli gösteri

Cumhuriyetin 100. yılında komandolardan tüfekli gösteri

Kastamonu’da Cumhuriyet'in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında komando birliği tüfekleriyle gösteri yaparak, Mustafa Kemal Atatürk’ün oynadığı... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T16:06+0300

2023-10-29T16:06+0300

2023-10-29T16:16+0300

türkiye

komando

tüfek

gösteri

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı

zeybek

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Kastamonu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Komando Bölüğü'nde eğitim gören Jandarma Komanda Timi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün de oynadığı Ege yöresine ait zeybek oyunun oynadı. Komandoların, zeybek oyunu dakikalarca alkışlandı. Ayrıca komandolar, tüfekleriyle bir gösteri yaptı. Gösterilerden sonra da geçiş töreni gerçekleştirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhuriyetin-100-yili-turkiyenin-dort-yaninda-kutlaniyor-1076839236.html

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komando, tüfek, gösteri, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, zeybek