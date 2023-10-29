Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin dört yanında kutlanıyor

© AA / Ferdi UzunCumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'nin tüm şehirlerinde rengarenk kutlamalara sahne oldu.
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© AA / Ferdi Uzun
Cumhuriyet'in 100. yılı Türkiye'nin tüm şehirlerinde rengarenk kutlamalara sahne oldu.
© AA / Ekber TürkoğluTokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
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© AA / Ekber Türkoğlu
Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
© AA / Hayati AkçayOrdu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Hayati Akçay
Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Ali Rıza AkkırMuğla’nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü ilçe stadında düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Ali Rıza Akkır
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü ilçe stadında düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Ali Rıza Akkır Törende, Türk Hava Kurumu paramator pilotları gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile alana indi.
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© AA / Ali Rıza Akkır
Törende, Türk Hava Kurumu paramator pilotları gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile alana indi.
© AA / Fecri Barlık Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, 15 Temmuz Meydanı'ndan düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Fecri Barlık
Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, 15 Temmuz Meydanı'ndan düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Anıl AydınArdahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kongre Caddesinde tören düzenlendi.
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© AA / Anıl Aydın
Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kongre Caddesinde tören düzenlendi.
© AA / Enishan KeskinÇanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı Kordonboyu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Enishan Keskin
Çanakkale'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı Kordonboyu'nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Bilal KahyaoğluKastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydan'ında tören düzenlendi.
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© AA / Bilal Kahyaoğlu
Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydan'ında tören düzenlendi.
© AA / Bilal KahyaoğluTörende, Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri zeybek oynadı
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© AA / Bilal Kahyaoğlu
Törende, Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekipleri zeybek oynadı
© AA / Beşir KelleciBayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Beşir Kelleci
Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Ali Bilge Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tören düzenlendi.
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© AA / Ali Bilge
Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tören düzenlendi.
© AA / Abdullah SöylemezAğrı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, adliye binası önünde düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
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© AA / Abdullah Söylemez
Ağrı'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı, adliye binası önünde düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.
© AA / Emin Sansar29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti.
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© AA / Emin Sansar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törenin ardından askeri personel de Anıtkabir'i ziyaret etti.