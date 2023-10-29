https://sputniknews.com.tr/20231029/bahceli-turkiye-cumhuriyeti-mesut-muvaffak-muzaffer-olacak-ilelebet-yasayacak-ve-yasatilacaktir-1076837302.html

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak, muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır

Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak, muzaffer olacak, ilelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesajında "- "Hiç kuşku yoktur ki Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacak... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:38+0300

2023-10-29T12:38+0300

2023-10-29T12:38+0300

devlet bahçeli

türkiye

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı

atatürk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/15/1071367926_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_3ecd44394d4dcf44d51f37f7147fef66.jpg

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın muazzam kıvancını ve müstesna kıymetini hak edilmiş bir milli gurur ile idrak ettiklerini" bildirdi.Atatürk'ün liderliğinde az zamanda çok büyük işler yapan Milli Mücadele kuşağının, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, tam bir asır evvel cihana ilan ve ilam ettiğini belirten Bahçeli, "Cumhuriyet'in kuruluşu ve kurumsal içerik kazanması, aynı zamanda egemenliğin asıl ve asli sahibine aracısız geçişin de miladıdır. Geride kalan 100 yılın dikkatle muhasebesi yapıldığında görülecektir ki Cumhuriyet hem fikir bazında hem de rejim ve idare şekli bakımından maşeri vicdanda kök salmıştır" ifadesini kullandı.Bahçeli mesajında, Cumhuriyet'in ilke ve hedefleriyle, halkın arzu ve amaçlarını taşıma ve temin etme niteliğiyle zorlu eşikleri aştığını, çetin imtihanlardan geçtiğini, bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de gücüne güç eklediğini aktardı.Türk milletinin bağımsızlık onuruna düşkünlüğünün tarihi gerçek olduğuna vurgu yapan Bahçeli, Milli Mücadele'de gösterilen kahramanlık ve fedakarlığın bu tartışılmaz ve tahrip edilemez milli gerçeğin nişanesi olduğuna dikkati çekti.'İlelebet yaşayacak ve yaşatılacaktır'MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli irade ve şuurun kaynağının tam bağımsızlığa duyulan eşi ve benzeri olmayan tarihsel bağlılık olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Hakimiyet milletindir, millet hükümettir," ifadelerini kullanan Bahçeli, cumhuriyet yönetiminin demokrasi sistemiyle hür ve müstakil varlığını koruyacağını kaydetti.Cumhuriyet'in Milli Mücadele'yle taçlandığını ve milli gönüllerde taht kurduğunu belirten Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletinin de şerefi olduğunu bildirdi.Bahçeli, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyetimizi-yeni-asrina-hazirlamanin-gayreti-icindeyiz-1076836740.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı, atatürk