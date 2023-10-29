https://sputniknews.com.tr/20231029/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyetimizi-yeni-asrina-hazirlamanin-gayreti-icindeyiz-1076836740.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Cumhuriyet'imizi yeni asrına hazırlamanın gayreti içindeyiz... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:26+0300

2023-10-29T12:26+0300

2023-10-29T12:26+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

türkiye yüzyılı

cumhuriyet

29 ekim cumhuriyet bayramı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Türkiye'nin bayram sevincini paylaşan tüm dostlarına, tüm misafirlere, Türk milleti adına teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün, Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin bu dönüm noktasında, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Devlet-i ebed müddet" inancıyla asırlardır vatana, millete ve devlete hizmet eden herkese şükranlarını sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, bizim bu topraklarda kurduğumuz son devletimizdir. Milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğu Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolarak bugünlere kadar gelmiştir" mesajını paylaştı.'Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak en önemli vazifemizdir'Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 yıldızda manasını bulan 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin tüm birikimine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle Cumhuriyet'in ikinci asrını dünyada milletin asrı yapmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, "Büyüyen ekonomimiz, güçlenen demokrasimiz, artan itibarımız, genişleyen nüfuz alanımız, ilkeli ve vizyoner dış politikamızla ülkemizle birlikte tüm dünyada 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürüyoruz" değerlendirmesini yaptı.'Türkiye Yüzyılı'nı da hayata geçireceğiz'Türkiye'nin her başarısının bölgedeki ve dünyadaki tüm mazlumlar tarafından umutla takip edildiğini görmekten bahtiyarlık duyduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, mesajında, "Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, türkiye yüzyılı, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı